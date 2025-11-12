Какъв международен празник е на 13 ноември?

На 13 ноември светът отбелязва 3 международни празника - Световния ден на добротата, Световниятден на качеството Международния ден на слепите.

Международен празник на 13 ноември

Световния ден на добротата. Празникът е учреден през 1998 г. като част от Световното движение за доброта. Основната му идея е да утвърди добротата като универсална ценност, способна да трансформира обществото и да направи света по-човечно място. Това е повече от просто дата в календара – това е глобален призив за съпричастност, за ежедневен избор да бъдем по-светли, по-внимателни и по-човечни.

13 ноември е и Международният ден на слепите. Датата е избрана в чест на рождения ден на френския педагог Луи Брайл, създателят на шрифта с релефни точки, който проправи пътя за хората със зрителни увреждания към образование, независимост и пълноценен живот. Това е повече от просто възпоменателна дата – това е глобален празник на правата, нуждите и достойнството на хората със зрителни увреждания, както и на значението на достъпността във всички области на обществото.

13 ноември е Световният ден на качеството. Той се отбелязва във втория четвъртък на ноември всяка година. Този ден има за цел да напомни на хората, че качеството не е случайност, а резултат от системна работа, отговорност и култура на усъвършенстване. Идеята за Ден на качеството възниква през 1989 г. по инициатива на Европейската организация по качество (EOQ) и по-късно е подкрепена от ООН и световната управленска общност.

13 ноември е паметен в световната история. Ето кои са важните събития за този ден.

На 13 ноември през 1971 г. Mariner 9, първият космически кораб в света, превърнал се в изкуствен спътник на тази планета, навлиза в орбита около Марс.

На 13 ноември през 1980 г. Вояджър 1 изпраща първите големи изображения на Сатурн на Земята. На същата дата през 1994 г. Швеция, след резултатите от национален референдум, решава да се присъедини към Европейския съюз;

На 13 ноември 2007 г. Европейският парламент одобрява влизането в сила на споразуменията между ЕС и Украйна за облекчаване на визовия режим и механизми за реадмисия.

На същата дата през 2015 г. в Париж се случиха кървави терористични атаки, които разтърсиха целия свят.

