Кои са единствените 2 държави с квадратни флагове

Замисляли ли сте се защо почти всички национални флагове са правоъгълни? Оказва се, че има само две държави в света, които нарушават това правило. Техните знамена са квадратни и веднага се отличават. Кои са те и каква е причината за тази необичайна форма?

Кои са двете държави с квадратни флагове

В света почти всички национални флагове са правоъгълни, но има две известни изключения – Швейцария и Ватикана. Техните знамена са квадратни и затова веднага се отличават сред останалите. Това не е случайна дизайнерска прищявка, а резултат от история, традиция и утвърдена символика. Интересното е, че и двете държави са малки по територия, но флаговете им са изключително разпознаваеми. Швейцарският кръст се свързва с неутралитет, точност и хуманитарна дейност, а знамето на Ватикана – с папската власт и Католическата църква.

Как изглежда флагът на Швейцария

Флагът на Швейцария е един от най-лесните за разпознаване в света – червено квадратно поле с бял кръст в средата. Кръстът е равностранен, но раменете му не достигат до краищата на знамето, което придава много изчистен и балансиран вид. Именно простотата прави този флаг толкова силен като символ. Няма сложен герб, надписи или допълнителни цветове, а само ясна форма, която се запомня веднага.

Любопитно е, че символът на Червения кръст е създаден като обърната цветова версия на швейцарския флаг – в чест на Швейцария и нейната роля при създаването на международното хуманитарно движение. Все пак има една важна особеност: при някои официални употреби, например в мореплаването, Швейцария използва правоъгълен вариант, но националният флаг, който всички разпознават, е квадратен.

Как изглежда флагът на Ватикана

Флагът на Ватикана също е квадратен, но носи съвсем различно усещане. Той е разделен вертикално на две равни полета – жълто и бяло, а в бялата част са изобразени папските ключове и тиарата. Тези символи са свързани с духовната власт на папата и с мястото на Ватикана като център на Римокатолическата църква.

За разлика от швейцарския флаг, който е максимално изчистен, ватиканското знаме има повече детайл и церемониалност. Това е напълно логично, защото Ватиканът е едновременно държава и религиозен център с огромно значение за милиони хора по света. Квадратната форма подчертава официалния, почти емблематичен характер на знамето и го прави лесно различимо сред всички останали национални флагове.

Защо техните флагове са с различна форма от останалите

Повечето национални флагове са правоъгълни, защото тази форма е по-практична за поставяне на пилони, сгради, кораби и официални церемонии. Правоъгълният флаг се вее по-лесно и отдавна се е наложил като стандарт. Швейцария и Ватикана обаче са запазили квадратната форма най-вече заради традицията.

При Швейцария тя е свързана с военните знамена и историческия бял кръст върху червено поле. При Ватикана формата е част от официалната символика на държавата и папството. И в двата случая не става дума за модерно решение, измислено, за да бъде различно, а за наследен вид, който е станал толкова разпознаваем, че няма причина да бъде променян. Точно това прави тези два флага интересни – показват как дори формата на знамето може да носи история.

Има ли други подобни изключения по света

Когато се говори за квадратни национални флагове, класическият отговор е Швейцария и Ватикана. Има обаче и други любопитни изключения при знамената по света. Непал например има флаг с напълно различна форма – той не е нито правоъгълен, нито квадратен, а е съставен от два триъгълника. Това го прави още по-необичаен, но не го поставя в групата на квадратните флагове. Съществуват и държави, които използват различни варианти на знамето си според ситуацията – гражданска, военна или морска употреба.

В крайна сметка разликата е малка, но запомняща се. Швейцария и Ватикана остават единствените държави с квадратни флагове, а причината е в традицията, която са запазили през годините.