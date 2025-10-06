Лунен календар за седмицата ( 6 - 12 октомври): Какво трябва и какво не трябва да се прави всеки ден от седмицата

Фазите на Луната влияят не само на приливите и отливите, но и на живота ни. Можете да постигнете голям успех във всяка област и да избегнете понякога и непростими грешки, ако следвате астрологичните препоръките за всеки период, според лунните фази. Какво да правим и какво да не правим всеки ден от тази седмица - от 6 до 12 октомври, според лунния календар.

Понеделник, 6 октомври

Ден, в който, независимо какво правим, трябва да избягваме прибързаността: трябва да действаме обмислено и спокойно. Въпреки началото на работната седмица, звездите приветстват пасивния начин на живот. Ако енергията, която звездите ще ни дадат в този момент, се окаже твърде много, има смисъл да се изразходва за домакински задължения.

Лунен календар за подстригване през октомври 2025: Кой ден е най-добре да изберете

Вторник, 7 октомври

Можете да се заемете с нови проекти - изпълнението им ще бъде блестящо. Препоръчително е също така да установите отношения с близки, особено ако те са се влошили напоследък по някаква причина. Когато отговаряте на важни житейски или професионални въпроси, е необходимо да потърсите съвет от интуицията си - тя ще може да „види“ какво мозъкът пропуска или не забелязва.

Сряда, 8 октомври

Ден, в който под влияние на лунните енергии човек може да жертва собствените си интереси в името на интересите на други хора. Подобно предателство към себе си няма да се отрази по най-добрия начин на нашия вътрешен свят и в резултат на това на настроението ни, и то за доста дълго време. Необходимо е да отделим максимално време на близките си — предимно на децата и възрастните роднини.

Четвъртък, 9 октомври

Ден, в който лъжи и измами могат да ни дебнат на всяка крачка. Дори най-близките и обичани хора могат да ни окажат негативно влияние. Те не са виновни за това - така работят лунните енергии в този ден. Не бива да се страхувате от тях, но можете и трябва да проявите разумна предпазливост. Общуването с другите трябва да се сведе до минимум.

Лунен календар за подстригване през септември 2025: Най-добрите дни за привличане на пари и възстановяване на косата

Петък, 10 октомври

На този ден е необходимо да обърнем внимание на знаците, които ще се появяват на всяка стъпка - те са от голямо значение. С тяхна помощ Вселената ще даде да се разбере какво да се прави в определена житейска ситуация - основното е да не се пренебрегват нейните съвети и предупреждения. Денят е благоприятен и за анализ на предишния период от живота и професионалната дейност - освен това няма значение за какво говорим - постижения или грешки, във всеки случай сме натрупали ценен опит, който ще ни бъде полезен в бъдеще.

Събота, 11 октомври

Най-революционният ден от лунния календар, през който могат да настъпят кардинални промени във всички сфери на живота. Дори най-пасивните, ако не и мързеливи, хора по това време стават активни и се движат към целта си, без да забелязват препятствията, които възникват по пътя им.

Неделя, 12 октомври

Денят, в който тайните излизат наяве: дори това, което внимателно сме крили от другите, ще излезе наяве. В този ден можете да общувате само с онези хора, от които нямате тайни, в противен случай няма да можете да опазите тайните си в бъдеще. Трябва да бъдете също толкова внимателни и с тайните на другите хора, които никога не бива да се разкриват.

Прочетете също: Лунен сеитбен календар за октомври 2025: Какво може да се засади в градината