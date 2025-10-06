Невена Цонева по спешност в болница: Възстановяването ще отнеме време (ВИДЕО)

Неприятен и неочакван здравословен проблем застигна обичаната българска певица Невена Цонева, която изненада своите последователи с видео, публикувано директно от болнично легло. Кадрите, споделени в социалните мрежи, показват певицата видимо отпаднала и изтощена, с поставен абокат на ръката — ясен знак, че състоянието ѝ налага медицинско наблюдение.

Въпреки видимата умора, Невена запазва присъщата си искреност и близост със своята аудитория. В краткото видео тя не разкрива конкретната причина за престоя си в болница, нито споделя подробности около диагнозата или състоянието си. Вместо това, с премерени думи, съобщава, че възстановяването ѝ ще отнеме известно време, като очевидно се опитва да успокои феновете си, без да навлиза в излишна драма.

"Налага се да отложим концертите в Пловдив, София и Казанлък. Ще обявим новите дати до ден-два... Благодаря за подкрепата. Ще се видим скоро“, споделя Цонева в емоционално послание към феновете си. Тя уточни и какво се случва с вече закупените за събитията билети.

Вълна от съпричастност

Публикацията ѝ бързо предизвика вълна от съпричастност и подкрепа в коментарите – почитатели, колеги и приятели ѝ пожелаха бързо оздравяване и изпратиха мили думи в знак на съпричастност. Макар и да остава дискретна относно подробностите, посланието е ясно – певицата преминава през труден момент, но се надява скоро отново да бъде в кондиция и на сцената, където се чувства най-силна.

Това е втори случай, в който концертът на Невена Цонева в Казанлък бива отменен поради здравословни причини. Първото отлагане се случи в края на септември, когато самата певица откровено сподели със своите почитатели, че е загубила гласа си и просто няма как да излезе на сцена.

