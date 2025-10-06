Войната в Украйна:

"Държавна измяна на Борисов": Костадинов ползва "Уолстрийт Джърнал" за сигнал в прокуратурата

06 октомври 2025, 13:24 часа 526 прочитания 0 коментара
"Държавна измяна на Борисов": Костадинов ползва "Уолстрийт Джърнал" за сигнал в прокуратурата

"Извършеното от Борисов е национално предателство. Поради това ще подам сигнал в Прокуратурата. За мен, като българин и държавник, това деяние е недопустимо", каза председателят на проруската партия “Възраждане” Костадин Костадинов във връзка с статия на американската медия "Уолстрийт Джърнал", в която се споменават лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, "Турски поток" и санкциите "Магнитски". 

Статията на "Уолстрийт Джърнал": За какво става въпрос?

В материала, озаглавен "Той споменава името на Тръмп-младши в преследването на сделки за милиарди долари. Става неудобно." ("He Drops Trump Jr.’s Name in Pursuit of Billion-Dollar Deals. It’s Getting Awkward."), медията разказва за злощастните срещи на Джентри Бийч - приятел от колежа на първородния син на Доналд Тръмп, с различни чуждестранни политически и бизнес лидери по света.

Тази пролет Бийч споделил на някои свои български контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София, и синът на президента пристигнал през април като част от лекционното си турне в Източна Европа. Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видял възможност: рекламирането на газопровода и други български активи би могло да му помогне да си осигури среща с американския президент, с когото се срещнал през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчение от санкциите по американския закон "Магнитски" за някои от близките си съюзници.

Какво е разбрал Костадинов?

“Американският официоз "Уолстрийт Джърнъл" публикува статия, от която става ясно, че Бойко Борисов се е срещнал с Доналд Тръмп-младши през април в София, като при срещата му е предложил да му продаде българската част от "Турски поток", както и рафинерията на "Лукойл" в Бургас", твърди на свой ред Костадин Костадинов. 

Той посочва, че рафинерията е чужда собственост, а газовата тръба е държавна собственост, като отбелязва, че и в двата случая Борисов не е техен собственик. ОЩЕ: Предлагал ли е Бойко Борисов на САЩ продажбата на Турски поток срещу сваляне на санкции по Магнитски?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него срещите на Борисов с Тръмп излизат много скъпо на държавата и напомня, че тезата си срещгу американските изтребители -16.

"Чудя се какво ще е следващото? Борисов да предложи за продажба направо Бургас, заедно с рафинерията, която очевидно преди това трябва да открадне от чуждия собственик? А може би да продаде и Варна - така, за разкош, в пакетна сделка?", пита още лидерът на проруската партия в България.

Снимка: Getty Images/Guliver

Статията не е случайна, според Костадинов

Костадинов смята, че статията не е случайна, защото по думите му Борисов и Пеевски не се ползват с доверието на администрацията на Тръмп.

"Американците дават ясен сигнал на Борисов, а чрез него и на Пеевски, че времето им в българската политика изтече. Фактът, че вече почти година няма изпратен нов американски посланик в страната ни, е безпрецедентно допълнително доказателство в тази посока", добави още Костадинов. ОЩЕ: Няма го американският посланик в Гърция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Възраждане Костадин Костадинов Уолстрийт джърнъл прокуратура държавна измяна
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес