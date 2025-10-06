"Държавна измяна на Борисов": Костадинов ползва "Уолстрийт Джърнал" за сигнал в прокуратурата

"Извършеното от Борисов е национално предателство. Поради това ще подам сигнал в Прокуратурата. За мен, като българин и държавник, това деяние е недопустимо", каза председателят на проруската партия “Възраждане” Костадин Костадинов във връзка с статия на американската медия "Уолстрийт Джърнал", в която се споменават лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, "Турски поток" и санкциите "Магнитски".

Статията на "Уолстрийт Джърнал": За какво става въпрос?

В материала, озаглавен "Той споменава името на Тръмп-младши в преследването на сделки за милиарди долари. Става неудобно." ("He Drops Trump Jr.’s Name in Pursuit of Billion-Dollar Deals. It’s Getting Awkward."), медията разказва за злощастните срещи на Джентри Бийч - приятел от колежа на първородния син на Доналд Тръмп, с различни чуждестранни политически и бизнес лидери по света.

Тази пролет Бийч споделил на някои свои български контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София, и синът на президента пристигнал през април като част от лекционното си турне в Източна Европа. Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видял възможност: рекламирането на газопровода и други български активи би могло да му помогне да си осигури среща с американския президент, с когото се срещнал през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчение от санкциите по американския закон "Магнитски" за някои от близките си съюзници.

Какво е разбрал Костадинов?

“Американският официоз "Уолстрийт Джърнъл" публикува статия, от която става ясно, че Бойко Борисов се е срещнал с Доналд Тръмп-младши през април в София, като при срещата му е предложил да му продаде българската част от "Турски поток", както и рафинерията на "Лукойл" в Бургас", твърди на свой ред Костадин Костадинов.

Той посочва, че рафинерията е чужда собственост, а газовата тръба е държавна собственост, като отбелязва, че и в двата случая Борисов не е техен собственик. ОЩЕ: Предлагал ли е Бойко Борисов на САЩ продажбата на Турски поток срещу сваляне на санкции по Магнитски?

Според него срещите на Борисов с Тръмп излизат много скъпо на държавата и напомня, че тезата си срещгу американските изтребители -16.

"Чудя се какво ще е следващото? Борисов да предложи за продажба направо Бургас, заедно с рафинерията, която очевидно преди това трябва да открадне от чуждия собственик? А може би да продаде и Варна - така, за разкош, в пакетна сделка?", пита още лидерът на проруската партия в България.

Снимка: Getty Images/Guliver

Статията не е случайна, според Костадинов

Костадинов смята, че статията не е случайна, защото по думите му Борисов и Пеевски не се ползват с доверието на администрацията на Тръмп.

"Американците дават ясен сигнал на Борисов, а чрез него и на Пеевски, че времето им в българската политика изтече. Фактът, че вече почти година няма изпратен нов американски посланик в страната ни, е безпрецедентно допълнително доказателство в тази посока", добави още Костадинов. ОЩЕ: Няма го американският посланик в Гърция