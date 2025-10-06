Войната в Украйна:

Григор Димитров не играе и въпреки това прогресира в световната ранглиста, но се задава срив

06 октомври 2025, 13:24 часа 331 прочитания 0 коментара
Григор Димитров не играе и въпреки това прогресира в световната ранглиста, но се задава срив

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава да е извън кортовете от Уимбълдън насам, когато получи контузия в областта на гръдния мускул. Въпреки това тази седмица българинът прогресира в световната ранглиста, като се изкачи с една позиция нагоре - до номер 27 в класацията на ATP. Това се случи благодарение на срива на французина Артур Фис, който загуби седем места и падна до номер 30.

Григор Димитров се изкачи до №26, но го грози изпадане от топ 30

Димитров остава в топ 30 на света поне до другата седмица, когато вече по всяка вероятност ще загуби мястото си сред първите 30 в световната ранглиста. Българският тенисист се очаква да загуби 100 точки от актива си и да падне поне до 31-во място. Причината е, че той не участва на Мастърса в Шанхай, където са всички водещи тенисисти.

Григор Димитров

Иначе водач в световната ранглиста остава Карлос Алкарас, следван от Яник Синер и Александър Зверев. На четвърта позиция излезе Тейлър Фриц, който отново изпревари Новак Джокович. Бен Шелтън е шести, Алекс де Минор се изкачва до седмо място, а Джак Дрейпър пада до осма позиция. Лоренцо Музети и Карен Хачанов допълват топ 10.

И макар да пропусна азиатското турне, Григор може да се завърне в игра още другата седмица - поне такива са очакванията на база заявките за участие на българина.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Григор Димитров АТП класация
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес