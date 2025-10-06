Григор Димитров не играе и въпреки това прогресира в световната ранглиста, но се задава срив

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава да е извън кортовете от Уимбълдън насам, когато получи контузия в областта на гръдния мускул. Въпреки това тази седмица българинът прогресира в световната ранглиста, като се изкачи с една позиция нагоре - до номер 27 в класацията на ATP. Това се случи благодарение на срива на французина Артур Фис, който загуби седем места и падна до номер 30.

Димитров остава в топ 30 на света поне до другата седмица, когато вече по всяка вероятност ще загуби мястото си сред първите 30 в световната ранглиста. Българският тенисист се очаква да загуби 100 точки от актива си и да падне поне до 31-во място. Причината е, че той не участва на Мастърса в Шанхай, където са всички водещи тенисисти.

Иначе водач в световната ранглиста остава Карлос Алкарас, следван от Яник Синер и Александър Зверев. На четвърта позиция излезе Тейлър Фриц, който отново изпревари Новак Джокович. Бен Шелтън е шести, Алекс де Минор се изкачва до седмо място, а Джак Дрейпър пада до осма позиция. Лоренцо Музети и Карен Хачанов допълват топ 10.

И макар да пропусна азиатското турне, Григор може да се завърне в игра още другата седмица - поне такива са очакванията на база заявките за участие на българина.