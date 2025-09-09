Можем ли да победим белокрилката по лозата?

Белокрилката е паразитно насекомо, което принадлежи към надсемейството алероиди и има повече от 1,5 хиляди вида. Най-големи проблеми за градинарите причиняват около 20 разновидности, които са широко разпространени главно в Европа.

При паразитиране белокрилката отделя лепкава смес, наречена „медена роса“. Покритието от долната страна на листата служи като отлична среда за развитието и разпространението на гъбични заболявания. Някои гъбички особено „обичат“ медената роса. Ако не се вземат своевременни мерки за унищожаване на белокрилката, растението умира, като заразява и съседите си.

Белокрилката се храни с растителни сокове на почти всички етапи от жизнения си цикъл. В резултат на това лозата изпитва недостиг на хранителни вещества, започват да боледува и съхне. Плюс това, насекомото е носител на вирусни заболявания. Ако не вземете мерки за унищожаване на белокрилката навреме, самото растение ще умре и ще зарази съседите си.

Още: Хлороза по лозата - как да ѝ намерим цаката?

Описание на белокрилката

Възрастната белокрилка прилича на малък молец или пеперуда с бели крила, бяло, жълтеникаво или черно-червено тяло с дължина 1-3 мм. Цветът на ларвите е зеленикав, бледожълт или белезникаво-сив.

Борба с белокрилката

Признаци на поражение: докоснете растението и ако забележите цял рояк бели мушици, които летят нагоре, значи гроздето ви е нападнато от белокрилки. Проверете листата отвътре. Ако там са се образували полупрозрачни люспи, значи това са ларвите на вредителя.

Още: Как да се преборим с белокрилката по доматите

Методи на борба

Белокрилките не обичат вода. Когато измиете вредителя от гроздето с мощна струя, ще отмиете и восъчния налеп от насекомите – това действие ги прави уязвими.

Фитозащитни мрежи: този метод за борба елиминира възможността за поява на каквито и да било насекоми, тоест елиминира причината за болестта по гроздето.

Домашни средства: градинарите често използват сапунен разтвор и тинктури от чесън, глухарче и тютюн. Измийте белокрилките и тяхното потомство със сапунен разтвор, след което напръскайте с една от тинктурите.

Внимателно събирайте и изгаряйте растителните остатъци след края на сезона, особено тези, заразени с белокрилка. В никакъв случай не ги изпращайте в компостера. Високата влажност и температура са идеални условия за размножаване на вредителя.

Използвайте препарати на натурална основа, например с екстракт от пиретрум (вратига). Настойката има парализиращ ефект върху възрастните индивиди и ларвите, не предизвиква пристрастяване при паразитните насекоми и е безопасна за хората.

Още: Как да се преборим с червените петна по листата на лозата

Химически средства за защита

Най-ефективните и бързодействащи в борбата с белокрилките са химическите препарати. Можете да използвате едно от следните средства.

Тепеки

Системен инсектицид, който причинява отравяне при белокрилки и други вредители. Насекомите спират да се хранят и скоро умират от глад. Ефектът от приложението настъпва половин час след пръскането.

Прилагат се още Актара, Алатар, Фитоверм.

Важно! Когато използвате инсектициди, не забравяйте да следвате инструкциите на опаковката, разредете добре сухите състави с вода, предпазете ръцете, лицето, очите, устата и носа си от попадане на разтвора.

Още: Как да се отървете от белокрилките: Народните рецепти, които работят

Народни средства

В борбата с белокрилката можете да използвате доказани, екологични народни методи.

Запарете 2-3 скилидки чесън в 1 литър вода за 24 часа, след което прецедете. Пръскайте растенията с получената запарка 2-3 пъти на всеки 7-10 дни.

Направете запарка от тютюн. Залейте тютюна от една кутия силни цигари с 1 литър гореща (60-80°C) вода, оставете за 7 дни, прецедете и пръскайте засегнатите култури на всеки три дни, докато ларвите и възрастните индивиди изчезнат напълно.

Пригответе запарка от бял равнец в съотношение 1:10 (100 г билка на 1 литър вода). След 24 часа прецедете, изстискайте и пръскайте растенията с получения разтвор от пулверизатор веднъж седмично в продължение на 2-3 седмици.