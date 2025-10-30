Макрон флиртува с Балканите: Целуна ръка на Силяновска, къде е Брижит? (СНИМКА)

Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова беше сред високопоставените гости на гала вечерята, организирана от френския президент Еманюел Макрон в Париж в навечерието на тазгодишния Форум за мир, предаде македонското издание "Рацин". От Ке д'Орсе до Елисейския дворец, френската дипломация от години използва това събитие като платформа за „мека“ координация по глобалните рискове - от сигурността и климатичната криза до цифровото регулиране и развитие.

Флиртът на Макрон с Балканите

Прави впечатление от снимките в профила на Силяновска в платформата Х, че Макрон като един истински джентълмен, е целунал ръка на македонския президент. Разбира се, не може да подминем факта, че Силяновска е горе-долу на една възраст със съпругата му Брижит.

Къде е била в това време първата дама на Франция - не става ясно, но по-късно тримата имат обща снимка.

Така или иначе френският президент Еманюел Макрон пое инициативата по време на френското председателство за вдигане на така нареченото българско вето за Северна Македония и тогава през 2022 г. нашите югозападни съседи поеха ангажимент да впишат българите в своята конституция. Нещо, което не са направили и досега.

Какъв сигнал разчита Скопие?

Присъствието на македонския държавен глава в този формат е едновременно протокол и сигнал за поддържане на темпото на европейските контакти в период на чувствителни вътрешни и регионални въпроси.

Какво си е говорила Силяновска с Макрон?

Информацията за какво точно са си говорили Силяновска и Макрон е оскъдна, но македонските медии отразяват, че след вечеря македонският президент разказала, че обсъдили глобалния мир и ценностите, които поддържат диалога отворен.

„Само чрез взаимно уважение и разбирателство можем да създадем условия за напредък и по-безопасно бъдеще за всички", е казала Силяновска.

Посланието е кратко, но поставя Македония в съответствие с европейския речник за деескалация – език, който Париж насърчава през последните години като противовес на реториката на блока. ОЩЕ: "Българският народ е близо до нас": Силяновска очаква да обсъди отношенията със София с Фон дер Лайен