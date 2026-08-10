Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 10 -16 август 2026

В най-щастливия ден за вашата зодия през тази седмица, от 10 до 16 август 2026 г., ще бъдете окуражени сами да изберете съдбата си. На 12 август ще се отвори "порталът на затъмнението", което ще направи седмицата наистина изключително благоприятна. Възможно е през тези дни да се наложи да поставите началото на нещо ново, преди още да се чувствате напълно готови за това. Най-щастливият ден за вашия знак показва кой е най-подходящият момент да вземете това решение. Дори да не сте напълно сигурни, че всичко ще се подреди успешно, съвпадът на Меркурий и Юпитер в знака на Лъва (в който, между другото, ще настъпи и новолунието със слънчево затъмнение) е знак, че Вселената ви подава ръка.

Овен - 11 август, вторник

Когато на 11 август астероидът Юнона се върне в знака на Козирога, енергията ще ви помогне да предоговорите професионалните и финансовите си партньорства във ваша полза. Правилното партньорство променя всичко, Овни, така че тази случайна среща е истински късмет. От тази седмица чак до средата на септември следете внимателно с кого си партнирате и как се включвате в самия процес. След като на 16 септември Юнона възобнови директното си движение, ще разполагате с време до 23 октомври, за да направите корекциите, които ще ви помогнат да напреднете и да постигнете успеха, за който винаги сте мечтали.

Телец - 11 август, вторник

Макар да притежавате множество положителни качества, Телци, гъвкавостта не е сред тях. И все пак, точно към това сте призовани да се стремите, докато ретроградната Юнона се завръща в знака на Козирога на 11 август. Това означава, че ще имате повече късмет, ако отново се насочите към стари мечти, които не са се осъществили от първия път. През тази седмица трябва също така да бъдете отворени за помощ. Не смятайте, че всичко зависи единствено от вас. Позволете си да потърсите и да поискате напътствие, когато имате нужда от такова. Истинският късмет не е плод на самостоятелен път, а нещо, което градите заедно с хората, на които е писано да бъдат част от живота ви.

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Близнаци - 12 август, сряда

Слънчевото затъмнение по време на новолунието в знака Лъв на 12 август ще донесе огромни възможности в живота ви, Близнаци. Бъдете готови за ново и неочаквано предложение в предстоящите дни. То може да ви донесе по-голяма видимост на работното място или да ви свърже по-силно с истинското ви призвание. Не се страхувайте от вниманието или успеха. Животът се променя точно когато най-малко очаквате. Макар всичко това да изглежда като щастлив шанс, зад един миг на слава винаги стоят години упорит труд. Вие сте заслужили този момент и тази възможност.

Рак - 14 август, петък

Притежавате мъдрост, надхвърляща възрастта ви, Раци. Това интуитивно познание ви носи големи ползи в кариерата. И все пак, невинаги цените подобаващо дарбите, които са ви дадени свише. Едно е да бъдете скромни, но съвсем друго – да омаловажавате собствените си качества. На 14 август астероидът Палада ще премине в ретроградно движение в знака Овен, а късметът ви ще дойде от това да признаете и оцените вътрешните си дарби и знания. Заслужавате да се утвърдите като авторитет в своята област и като глас, на който мнозина се доверяват. Това не е нещо, за което трябва да се борите, а просто трябва да приемете като свое, защото е част от истинската ви същност.

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