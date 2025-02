75 млн. гледания за 2 дни: Клип на известен ютубър за пирамидите в Гиза направи фурор (ВИДЕО)

Видео на ютюбъра MrBeast за Големите пирамиди в Гиза събра над 75 милиона гледания за по-малко от три дни. Най-популярният в момента създател на съдържание за YouTube получи безпрецедентен достъп до тайни коридори и камери в пирамидите, които не са отворени за широката публика. Сред водачите му бяха директорът на археологическия обект Ашраф Мохей ел Дин и световноизвестният египтолог Захи Хауас, а Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет сътрудничи с издаването на специални разрешения, логистична подкрепа и мерки за сигурност. Резултатът е 21-минутно видео, проследяващо най-интересните моменти от стоте часа, с които екипът е разполагал, за да изследва последното останало от Седемте чудеса на античния свят.

MrBeast е известен с динамичните си, стигащи до крайности клипове, които събират стотици милиони гледания. Сред най-популярните са "Възрасти от 1 до 100 години се борят за 500 000 долара" ("Ages 1 - 100 Fight For USD 500k") и "Бихте ли седнали в змии за 10 000 долара?" ("Would You Sit In Snakes For USD 10k?").

Как YouTube успешно рекламира исторически обекти?

Още: 5 открития край египетските пирамиди, които шокираха умовете на велики учени

Решението на египетските власти да предоставят достъп на ютюбъра с близо 360 милиона абонати има за цел да насърчи туризма и да рекламира Египет като дестинация за международни медийни проекти. Видеото на MrBeast показва как в днешно време създателите на дигитално съдържание имат по-голямо влияние върху световния туризъм, отколкото каквато и да е държавна рекламна кампания, пише за в. "Ал Ахрам" Уаел Бадауи от Департамента по журналистика и масови комуникации в Американския университет в Кайро.

Снимка: Getty Images

"В свят, в който традиционната реклама губи властта си върху по-младите поколения, идването на MrBeast при пирамидите в Гиза сигнализира за промяна в начина, по който историческите обекти могат да бъдат рекламирани на света", казва експертът. По думите му държави като Обединените арабски емирства (ОАЕ) вече са усъвършенствали този подход, превръщайки се в център за дигитално разказване на истории.

Още: Разкриха тайната на пирамидите и какво е помогнало да бъдат построени

Египет е посрещнал рекордните 15,78 милиона туристи през 2024 г., според доклад на ресорното министерство. Националната стратегия на страната за бранша предвижда до 2028 г. броят им да достигне тридесет милиона. Секторът е един от ключовите източници на международна валута за Египет наред със Суецкия канал, пише БТА.