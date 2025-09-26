Пингвини не само в Антарктида - има ги и и другаде

Африканските пингвини (Spheniscus demersus) са единственият вид пингвини, обитаващ африканския континент. Научно са известни още като очилати пингвини поради отличителните бели кръгове около очите, а силният им рев, подобен на магарешки, им е спечелил прякора „магарешки пингвини“.

По размери са сравнително малки: възрастен индивид е висок приблизително 60–70 см и тежи 3–5 кг. Оцветяването им е типично за пингвините: черен гръб и глава, бял корем с черни петна. Отличителна черта на африканския пингвин е черната ивица с форма на подкова на гърдите му.

Африканските пингвини не могат да летят (както всички пингвини, впрочем), но са отлични плувци. Във водата те достигат скорост до 20 км/ч и са способни да се гмуркат на дълбочина около 100 метра, задържайки дъха си до 2-3 минути. Тези птици се хранят предимно с малки морски риби – любимите им деликатеси включват сардини, аншоа, херинга и други малки риби, срещащи се във водите край бреговете на Южна Африка. Благодарение на специален жлезист орган могат да пият морска вода – излишната сол се отделя от тялото през жлеза в горната част на човката. Средната продължителност на живота на африканския пингвин в дивата природа е 10-12 години.

Още: "По жицата" в Антарктика: Заснеха изключително рядък бял пингвин (ВИДЕО)

Интересното е, че африканските пингвини живеят в колонии. Те гнездят на групи по крайбрежието или островите, копаят плитки дупки или заемат естествени вдлъбнатини между скали. Едно гнездо обикновено съдържа две яйца, които родителите мътят последователно около 40 дни. Пилетата се излюпват покрити с мекичък сиво-кафяв пух и остават в гнездото под грижите на родителите си през първите 2-4 месеца. Яйцата на пингвините са любопитно уникални – смята се, че варенето им до „твърдо“ е почти невъзможно поради естеството на белтъка и черупката. Докато подрастват, младите пингвини сменят пуха си със синкаво-сиво оперение и в крайна сметка придобиват черно-белия „фрак“ на възрастните птици. Женските достигат репродуктивна възраст на 4 години, а мъжките - на 5.

Размножават се по различно време на годината в зависимост от местообитанието им. Няма определен размножителен сезон – малките могат да се излюпят както през лятото, така и през зимата.

Африканските пингвини са разпространени по южното крайбрежие на Африка, предимно по студеното Бенгелско течение. Най-известните колонии се намират в следните региони.

Боулдърс Бийч, залив-резерват близо до Кейптаун

Още: Преследвач и преследван: Морски леопард на лов за пингвин в Антарктика (ВИДЕО)

Това е може би най-популярната колония от пингвини сред туристите. Няколко хиляди пингвина живеят тук, свободно разхождайки се сред живописни камъни. Районът е част от Националния парк Тейбъл Маунтин. Посетителите имат достъп до специални дървени пътеки и наблюдателни платформи, което им позволява да наблюдават птиците отблизо, без да ги безпокоят. На Боулдърс Бийч можете не само да се възхищавате на пингвините от разстояние – някои от птиците посещават и близкия плаж Фокси Бийч, а понякога дори можете да плувате до тях (но докосването им е забранено!).

Остров Робен

Исторически известен като мястото, където е бил затворен Нелсън Мандела, този остров също е дом на колония от стотици африкански пингвини. Те често се крият в крайбрежни храсти или сред скали близо до водата - нужно е остро око, за да ги забележите!

Стоуни Пойнт е колония от пингвини близо до залива Бети, на около два часа с кола източно от Кейптаун. Тук живеят стотици африкански пингвини. Стоуни Пойнт е чудесно място да видите пингвини в по-спокойна обстановка.

Още: Как пингвините се различават?

Южноафриканските пингвини предпочитат райони с добра храна и подслон. Студеното Кейпско течение носи богати на риба води, което прави южноафриканското крайбрежие идеална „трапеза“. Климатът в района на Кейптаун е мек: зимите са хладни (10 до 15°C), а лятото е топло (20 до 25°C), но не твърде горещо благодарение на океанския бриз. Пингвините процъфтяват в този климат също и понеже имат естествена „топлоизолация“ – дебел слой мазнини и гъсто оперение.

18 любопитни факта за пингвините