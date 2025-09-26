Войната в Украйна:

Влак блъсна и уби жена в Нови Искър

26 септември 2025, 11:32 часа 412 прочитания 0 коментара
Влак блъсна и уби жена в Нови Искър

Жена с неустановена самоличност е загинала на място при инцидент с влак в района на Нови Искър, съобщиха за БТА от МВР. Инцидентът е станал около 20:40 часа в четвъртък по линията от Курило към Кумарица. По случая е образувано досъдебно производство.

ОЩЕ: Влак блъсна човек между гарите Подуяне и Искър в София

От столичната полиция обясниха, че по първоначални данни жената е вървяла по релсите.

Пробите на машиниста на влака за алкохол и наркотици са отрицателни.

Други инциденти

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Заради железопътен инцидент с пострадал човек няколко влака престояват на гарите Подуяне и Искър в София в началото на август. Инцидентът, при който е блъснат човек, е станал между двете гари. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
влак Нови Искър блъснат човек влаков инцидент информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес