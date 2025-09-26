Влак блъсна и уби жена в Нови Искър

Жена с неустановена самоличност е загинала на място при инцидент с влак в района на Нови Искър, съобщиха за БТА от МВР. Инцидентът е станал около 20:40 часа в четвъртък по линията от Курило към Кумарица. По случая е образувано досъдебно производство.

От столичната полиция обясниха, че по първоначални данни жената е вървяла по релсите.

Пробите на машиниста на влака за алкохол и наркотици са отрицателни.

Други инциденти

Заради железопътен инцидент с пострадал човек няколко влака престояват на гарите Подуяне и Искър в София в началото на август. Инцидентът, при който е блъснат човек, е станал между двете гари.