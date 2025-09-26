Войната в Украйна:

"НАТО се учи от Украйна": Рюте за тероризма с дронове

26 септември 2025, 10:57 часа 279 прочитания 0 коментара
"НАТО се учи от Украйна": Рюте за тероризма с дронове

Западните въоръжени сили не могат да продължат да свалят нахлуващи дронове със скъпи ракети. Неприемливо е непрекъснато да се свалят дронове, които струват 1000 или 2000 долара, с ракети, които струват може би половин милион или милион долара. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за агенция Bloomberg, цитирана от БГНЕС. 

На въпроса дали на НАТО й липсва необходимото оборудване, Рюте отговори: "В краткосрочен план, да". Той добави, че НАТО се учи от украинците и бързо разработва технологии, които ще бъдат внедрени през следващите седмици. Рюте заяви, че тези усилия са насочени към гарантиране, че "в допълнение към по-традиционните методи на бой разполагаме с технология за прихващане". 

Рюте обаче отказа да коментира публикацията, че европейски дипломати са предупредили Кремъл, че НАТО е готова да сваля руски самолети, според агенцията. Той призна, че "подобни съобщения" се появяват "постоянно" в неформална обстановка. "Що се отнася до изтребителите, това не е нищо ново. Лошо е, трябва да спре, но нашите пилоти знаят какво да правят и ако е необходимо, могат да предприемат крайни мерки", каза той. 

Рюте отбеляза също, че изявлението на Тръмп, наричайки Русия "хартиен тигър", "е засегнало нерв в Кремъл, може би на най-високо ниво". "По някаква причина все още не сме успели да ги накараме да седнат на масата за преговори. Но трябва да има маса, не в Русия, а някъде по света, където поне Зеленски и Путин да могат да седнат и да обсъдят трудните въпроси за това как да се сложи край на войната", каза Рюте.

По-рано генералният секретар на НАТО изрази съгласие с президента Доналд Тръмп, че страните-членки на трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те влязат в тяхното въздушното им пространство.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
НАТО Марк Рюте дронове информация 2025
