Топ 5 миризми, които карат котките да бягат надалеч

Котките са създания със свръхчувствителен нос. Докато ние се наслаждаваме на лек аромат или едва долавяме миризма, те усещат целия спектър от нюанси с изключителна яснота. Това означава, че определени миризми, които за хората са дори приятни, за тях се превръщат в нещо натрапчиво и нетърпимо. В света на котките ароматите не са просто ухания, а сигнали – предупреждения, забрани или покани.

Именно заради тази особеност някои миризми действат като естествена бариера и карат животните да се отдръпнат моментално. В следващите редове ще разгледаме пет от най-силните миризми, които карат котките да бягат надалеч, като ще обясним защо те въздействат толкова мощно, а също и как стопаните могат безопасно да ги използват в ежедневието си.

Цитрусите – свежест за нас, бедствие за котките

Лимон, портокал, лайм, грейпфрут – всички те излъчват аромат, който за нас носи усещане за чистота и енергия. За котката обаче цитрусите са като звън на аларма. Причината е в съдържащите се етерични масла – лимонен и линалоол – които силно дразнят обонянието на животните.

Котката възприема цитрусовия аромат като прекалено остър и го избягва инстинктивно. Практическото приложение е лесно: можете да поставите корички от лимон или портокал около саксиите, за да опазите растенията от любопитни лапи, или да напръскате первазите на прозорците с разтвор от лимонова вода. Интересното е, че дори след като ароматът отслабне за нашите сетива, котките продължават да го усещат дълго време, което прави цитрусите едно от най-ефективните натурални средства за отблъскване.

Оцетът – киселата стена, която не се прескача

Оцетът е познат в почти всяко домакинство, но за котката той е нещо повече от подправка или почистващ продукт. За нейното обоняние киселата му миризма е твърде силна и неприятна, затова животното инстинктивно избягва повърхностите, обработени с него. Това превръща оцета в добър съюзник, ако искате да предпазите мебели, килими или места, които котката използва за маркиране. Достатъчно е да напръскате ъгъла на стаята с разреден разтвор от оцет и вода.

Етеричните масла – невидима сила с двойно лице

Етеричните масла са символ на уют и релакс за хората, но за котките те са източник на раздразнение и дори потенциална опасност. Масла като евкалипт, чаено дърво, мента или канела са особено натрапчиви за тях. Когато вдишат молекулите им, сетивата им се пренасищат и те бягат надалеч.

Някои стопани използват тази особеност, за да държат котките далеч от шкафове или определени зони в дома. Но тук трябва да се подчертае: прекомерната употреба може да бъде вредна за животното. Котките нямат ензими, които разграждат определени съединения в маслата, затова контактът с високи концентрации може да натовари черния им дроб.

Затова, ако решите да използвате етерични масла като бариера, правете го с мярка и никога не оставяйте отворени съдове в достъпни за котката места.

Кафето – ароматна магия за нас, отблъскване за тях

За много хора ароматът на прясно смляно кафе е символ на уют и начало на деня. За котката обаче този аромат е твърде интензивен и объркващ. Кофеинът съдържа вещества, които дразнят нейната обонятелна система, а силната миризма на утайка я кара да избягва мястото. Това може да се използва практично – ако разпръснете утайка от кафе около саксии в градината, ще имате двойна полза.

От една страна котките няма да ровят в почвата, а от друга – утайката ще подхрани растенията като естествен тор. Тук обаче отново трябва да има баланс: не позволявайте на котката да има директен достъп до кафето, тъй като поглъщането му може да бъде вредно.

Подправките – кулинарна наслада за нас, кошмар за котките

Ароматите на лук, чесън, черен пипер и карамфил са сред най-непоносимите за котките. Тези подправки излъчват силни и натрапчиви миризми, които за тяхното обоняние са почти „отровни сигнали“. Чесънът и лукът дори са токсични при поглъщане, затова животното инстинктивно се държи настрана.

Докато ние свързваме аромата им с уютната домашна кухня, котката го приема като предупреждение за опасност. Затова, ако готвите с подобни съставки, вероятно сте забелязали, че любимецът ви изчезва от кухнята още преди храната да е готова.

Как да използваме тези миризми без риск

Познатите отблъскващи аромати могат да се превърнат в полезен инструмент, стига да се използват разумно. Вместо да излагате котката на прекомерен стрес, можете да ги прилагате точково – само на местата, които искате да пазите. Например, ако не искате котката да влиза в гардероба, поставете памуче с няколко капки лимоново масло в горния рафт, където животното няма достъп.

Ако искате да опазите цветята си, достатъчно е да разположите корички от портокал около саксията. Така ефектът ще бъде постигнат, без да се създава риск за здравето.

Защо котките реагират толкова силно?

Обяснението е научно. Докато хората разполагаме с около пет милиона обонятелни рецептори, котките имат над двайсет милиона. Това прави усещането им за миризма поне четири пъти по-силно. Освен това те разполагат със специален орган – т.нар. Якобсонов орган – който засилва възприемането на ароматите и ги свързва с поведенчески реакции.