Политическа буря в Кипър: ЕК иска Никозия да й върне 67 млн. евро

Многомилиарден проект, предназначен да достави природен газ до Кипър, е хвърлен в смут, след като Европейската комисия поиска връщането на 67 милиона евро финансиране заради предполагаеми нередности при възлагането на договора, пише по темата гръцкото издание Kathimerini. Ходът предизвика политическа буря в Никозия, като министри се борят за правни решения, а опозиционните партии се оплакват от евентуална корупция. Става въпрос за проекта за дългообещаван терминал за природен газ във Василикос, който се сблъсква с години на забавяне и превишаване на разходите.

Сега брекселският фонд за финансиране на климатични и инфраструктурни проекти (CINEA) поиска парите да бъдат върнати, позовавайки се на проблеми в тръжната процедура.

Кипър ще оспорва

Министърът на енергетиката Йоргос Папанастасиу настоява, че правителството няма да отстъпи, заявявайки, че Кипър ще оспори решението или в съда, или чрез Европейския омбудсман. Той подчерта, че проектът напредва, като консултанти оценяват пропуските и отклоненията, а важен доклад се очаква през следващите няколко месеца.

Министърът на финансите Макис Керавнос призна, че въпросът е предизвикал безпокойство в неговото министерство, но заяви, че властите проучват всички възможности за защита на интересите на страната.

Информацията идва на фона на спирането на доставките на руски газ за Европа, какъвто призив отправи американският президент Доналд Тръмп. ОЩЕ: Украинското разузнаване: Русия заобикаля петролните санкции през Гърция и Кипър