Митът за осемчасовия сън: Колко всъщност ни е необходими?

Често се съветва, че осем часа сън са от съществено значение за нашето здраве, но лекарите все по-често предупреждават, че стриктното спазване на това правило не е необходимо, а за някои дори може да причини ненужно безпокойство. Диапазонът на идеалните количества сън е индивидуален и че качеството е също толкова важно, колкото и количеството.

Колко сън наистина ви е необходим?

Според клиниката Майо, възрастните трябва да се стремят към седем или повече часа сън на нощ. От друга страна, на тийнейджърите се препоръчва да спят от осем до десет часа в рамките на 24 часа.

Здравните експерти в клиниката обаче подчертават, че качеството на съня играе също толкова важна роля.

„Ако сънят ви е често прекъсван, не получавате качествен сън. Качеството на съня ви е също толкова важно, колкото и количеството му“, обясняват те.

Д-р Крис ван Тулекен е съгласен, казвайки в предаване на Би Би Си, че хората не трябва да се тревожат твърде много за целта от осем часа.

„Има толкова много тревожност около тези осем часа, а някои от най-важните неща в живота, като отглеждането на деца, съм правил без никакъв сън“, каза той. Според него здравословният диапазон на сън е между шест и осем часа.

Опасностите от твърде малко и твърде много сън

Д-р Дан Фридрих, който стана популярен в TikTok, също подкрепя твърденията му. Той също така смята, че няма причина за притеснение, ако не спите точно осем часа.

„Проучванията постоянно показват, че оптималното количество сън е между шест и осем часа на нощ, като поне седем са желателни“, обясни той.

Фридрих обаче предупреди за опасностите от недостатъчния сън.

„Ако спите повече от девет часа, това също е лошо за здравето ви. Но да спите по-малко от пет часа е най-лошото нещо, което можете да направите“, отбеляза той. „С толкова малко сън рискувате да увеличите вероятността от преждевременна смърт, сърдечно-съдови заболявания и различни други заболявания.“

Митът за осем часа създава безпокойство

Д-р Колин Карни също засегна тази тема в своята TED презентация през 2022 г., призовавайки хората да не се притесняват, ако не достигнат познатата осемчасова граница.

„Искам да кажа едно нещо на хората, които страдат от безсъние: Вярно е, че трябва да спим, за да живеем, но не можем да живеем, за да спим“, започна тя.

„В другия край на спектъра имаме хора, които се претоварват с работа. Всички тези митове за нуждата от осем часа сън... ние изпращаме тези послания от гледна точка на общественото здраве, за да достигнат до онези, които не поставят съня на първо място. И това е нормално.“

„Но това, което правим, е да създаваме проблем за хората, които приемат съня твърде сериозно, защото те са тези, които чуват това послание. Те са тези, които се тревожат“, заключи д-р Карни.