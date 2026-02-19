Нови доказателства от Китай поставят под въпрос времето на появата на древните хора в Азия

Фосили от Юнсиен в Китай показват, че предците на съвременните хора са се появили в Източна Азия преди около 1,7 милиона години. Това е 600 000 години по-рано, отколкото се смяташе досега. Археолозите са преразгледали хронологията на появата на древните хора в Източна Азия. Ново проучване предполага, че Homo erectus може да се е появил в региона преди около 1,7 милиона години - стотици хиляди години по-рано, отколкото се смяташе досега. Това съобщава „Индипендънт“.

Фосилите, които пренаписват историята за появата на хората в Азия

Фосилите са открити в Юнсян, Китай. Преди това най-старите останки на Homo erectus в тази част на света са били датирани на около 1,1 милиона години. Нов анализ обаче показва, че хоминините може да са живели там още преди 1,7 милиона години - около 600 000 години по-рано от предполагаемото.

Хомо еректус е далечен прародител на съвременния човек, който произхожда от Африка и по-късно се е разпространил в Евразия. Времето на пристигането му в Източна Азия отдавна е предмет на научен дебат. Констатациите биха могли значително да променят разбирането ни за темпото и мащаба на ранната човешка миграция.

Според един от авторите на работата, Кристофър Бе, изследователите са комбинирали анализа на фосилите от Юнсян със съвременни методи за датиране на седименти. Това им е позволило да реконструират по-точна хронология на появата на хоминините в региона. Ученият отбелязва, че новите резултати подкрепят модела за бързо и мащабно разпространение на ранния Homo erectus извън Африка.

За да определят възрастта, те използвали метод за анализ на радиоактивни изотопи на алуминий и берилий в седиментни скали. Тези изотопи се образуват под въздействието на космически лъчи и след погребването им започват постепенно да се разпадат. Сравнявайки съотношението на атомите в пробите, учените успели да определят колко дълго вкаменелостите са били под земята.

Съавторът на изследването Хуа Ту обясни, че този метод позволява датиране на материали на възраст до пет милиона години, докато радиовъглеродното датиране е ограничено до около 50 000 години.

Констатациите оспорват установените предположения за времето и маршрутите на миграцията на ранните хора от Африка към Азия, като същевременно оставят открити въпросите за това кога Homo erectus се е появил за първи път в региона и колко дълго е съществувал там.

