Истерията на Тръмп за мир в Украйна: Препъникамъните. В Купянск руснаците закъсват (ОБЗОР - ВИДЕО)

На всяка цена – това е подходът на американския президент Доналд Тръмп в поредния му напън да постигне мир в Украйна. Тръмп иска резултат възможно най-бързо, което обяснява защо в крайна сметка детайлите на плана му постоянно се променят. За американския президент няма червени линии – това пише в свой материал Politico.

Спрете боевете, спрете убийствата – посланието на Тръмп, повтаряно от него и Белия дом. И той е готов да подпише всичко, което изпълнява тази цел. Обаче остава въпросът - как убийствата и боевете ще спрат устойчиво, за дълъг период от време, а не за кратко?

Малките камъчета обръщат каруцата

Малките промени що се отнася до мирния план, за които Тръмп говори, са много съществени – няма Украйна да впише в конституцията си, че няма да стане член на НАТО, няма да отпада търсенето на отговорност за военните престъпления на Путин, няма да признае за руски превзети украински земи. Това посочи бившият ни министър на отбраната Тодор Тагарев. Той изрично подчерта, че сега тече руска информационно-психологическа кампания – основната ѝ цел е президентът на САЩ да бъде убеден, че Украйна не заслужава мир заради отказ по ключови въпроси и да се откаже да дава каквато ѝ да е помощ на Киев. Думите на Тагарев кореспондират с думи на руския външен министър Сергей Лавров, който обяснява как на Запад има много медии (запълнили електронното пространство), в Русия са далеч по-малко и въпреки това хората вярвали повече на руските "медии" RT и "Спутник", защото те говорели истината и давали информация, на която потребителите се доверявали. И двете "медии" са със забрана да излъчват в ЕС, заради лъжите, които постоянно бълват - Още: Тръмп: Много близо сме до мир в Украйна (ВИДЕО)

🤡 Russian Foreign Minister Lavrov claimed that Western media outlets are more numerous — but people supposedly trust RT and Sputnik more.



Because they… “tell the truth.”



Sounds like the joke of the day! pic.twitter.com/geJjlbtnXH — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2025

Какви препъникамъни се очертават? От украинска страна, за Axios ръководителят на президентската администрация в Украйна Андрий Ермак вече каза, че украинският президент Володимир Зеленски е готов да се види още утре с Доналд Тръмп и да финализират всичко за варианта на мирно споразумение, с който Украйна е съгласна. Но Ермак даде да се разбере, че Киев не е съгласен безрезервно да се откаже да влезе някога в НАТО – с аргумент, че никой не знае какво крие бъдещето. Показателно е и, че Ермак говори вече за план от 19 точки, докато снощи Тръмп обяви, че са 22. Ермак обаче пак подчерта, както и Зеленски, че Украйна не е бариера пред мира и Киев е готов възможно най-бързо да приключи успешно с преговорите със САЩ, като определи постигнатото в разговорите с американците дотук за солидно – Още: "Всички се надяваме, че мирът ще бъде постигнат скоро": Зеленски е готов за среща с Тръмп (ВИДЕО)

Zelensky’s Chief-of-Staff, Andrii Yermak:



US Secretary of the Army Driscoll will arrive in Kyiv this week. pic.twitter.com/8CJSTWRujO — Clash Report (@clashreport) November 25, 2025

"Украинските представители работят със САЩ 24/7, както и с тези, които могат да помогнат за гарантирането на наистина реални, ефективни стъпки към прекратяване на тази война. Само Москва неизменно държи войната срещу Украйна като основен приоритет", подчерта Зеленски в снощното си видеообръщение:

А какви сигнали дава публично Кремъл? Руският външен министър Сергей Лавров наблегна как имало дълга пауза в процеса да се търси мир (руски представители, включително Лавров, обвиняваха Киев за това) и как досега американският план официално не е предаден на руснаците. "Готови сме да обсъждаме конкретни формулировки, защото има редица въпроси, които трябва да бъдат изяснени", заяви Лавров. И на този фон, същият този Лавров продължава да говори и поддържа опорката на руския диктатор Владимир Путин, с която той се стреми към имперско величие - как Западът бил отприщил война срещу Русия чрез Украйна. Войната обединила руснаците и те се "очистили" от тези, които не били искрени в любовта към родината, по думите на Лавров. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) изброява и други руски изказвания – на председателя на комисията по външна политика Леонид Слуцки, който също повтори отдавнашната руска опорна точка как споразумението трябва да реши първопричините за войната. Като първопричина Путин и режимът му виждат на първо място разширението на НАТО и искат не просто то да спре, а НАТО да се върне обратно в границите си от 1997 година т.е. извън Източна и Централна Европа. Другите първопричини – искания за защита на руската идентичност в Украйна, под маската на които се търси сваляне на Зеленски и правителството му, които са избрани по демократичен път, и смяната им с управление, което ще слуша Путин и ще се съобразява с него така, както го прави беларуският диктатор Александър Лукашенко. И Слуцки, както и Лавров, повтори, че на срещата на 15 август в Аляска Тръмп проявил разбиране за "първопричините", но за срещата в Аляска така и не излезе официално какво точно са говорили американският президент и Путин и съответно кой с какво се е съгласявал, ако се е. "Русия вероятно ще се сблъска с редица военни и икономически проблеми в средносрочен план и че Съединените щати могат да използват икономически мерки, съчетани с продажби на оръжие на Украйна, за да накарат Путин да седне на масата за преговори, готов да направи компромиси за прекратяване на войната", повтаря ISW – Още: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

Lavrov stated that Russia received Trump’s plan through unofficial channels and is ready to discuss specific wording. pic.twitter.com/c1KrsE9Vzf — WarTranslated (@wartranslated) November 25, 2025

Lavrov said that this war allowed them to rid themselves of those "who were not sincere with their motherland."



The heroes and "defenders" have already disappeared somewhere. pic.twitter.com/4ZKpKIMLG9 — WarTranslated (@wartranslated) November 25, 2025

Пределно ясно изглежда и как основен елемент в администрацията на Тръмп като Стив Уиткоф сега помага на Русия, след като е заявявал в миналото неведнъж позиции, изключително удобни за Кремъл. За Тръмп обаче поведението и методите на Уиткоф са напълно нормални - да обяснява на руснаците как най-добре да се подмажат на американския президент – Още: Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg

Tucker Carlson: What do you think of Putin?



Witkoff: I liked him. I thought he was straight up with me…I don't regard him as a bad guy.

pic.twitter.com/omQdK5Hx9A — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 24, 2025

Reporter: Have you heard this audio that Bloomberg has of Witkoff coaching the Russians on how to appeal to you?



Trump: That’s a standard thing, you know, because he’s got to sell this to Ukraine. He’s got to sell Ukraine to Russia. That’s what he’s… that’s what a dealmaker… pic.twitter.com/NMt72Ktcxk — Clash Report (@clashreport) November 26, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста сериозно намаление на военната интензивност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 25 ноември са станали 156 бойни сблъсъка спрямо 183 на 24 ноември. Руснаците са хвърлили 178 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 38 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4494 изстреляни снаряда, като това е с около 150 повече за денонощие. Руската армия е използвала около 6925 FPV дрона, което е с около 800 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отблъснати 52 руски пехотни атаки по украински данни. Още 13 е имало в съседното от юг Олександриевско направление, а по-на юг, при Гуляйполе в Запорожка област, са отбити 16 руски пехотни атаки. От североизток на Покровск, при Константиновка са станали 20 руски пехотни атаки. В Славянското направление е имало 11 руски пехотни атаки, там боевете вече са в самия град Северск, който е по-малък от Бахмут.

Още: За да има мир: САЩ заплашват завоалирано Украйна и НАТО. Спомен как Путин не искаше друго освен Крим (ОБЗОР – ВИДЕО)

Според "Украинская правда", фронтовата линия в Покровск върви в северната част на града и на 19 ноември руснаците са успели да вкарат танкове и минохвъргачки в самия град. Освен това, село Родинско, което е основна точка на северния фланг на Покровск, пак е в руската зона, след като първоначално украинската армия успя да го очисти, гласи статията. Украински военен източник от мястото на боевете прави оценка, че руснаците са овладели 60% от Покровск към края на октомври. А 7-ми десантно-щурмови корпус на украинската армия обяви, че руснаците навлизат по-навътре в Мирноград и се стремят да отрежат пътя към Родинско и Покровск, за да обкръжат града. В Мирноград се бием за центъра на града, казва руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук:

📍 Official Pokrovsk Defense Update, Nov 25



⚠️ The enemy is pushing toward Myrnohrad. Russian forces are trying to cut the Myrnohrad–Pokrovsk route and encircle the city, advancing toward Rivne and Svitle. 🪂 Our Air Assault units hold the line near Krasnyi Lyman.



🔺 In the… pic.twitter.com/8nPeOuTwGx — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) November 25, 2025

Същевременно пред Liga.net генерал Андрий Гнатов, който командва украинския генщаб, категорично заяви, че Покровск няма да падне в руски ръце до края на 2025 година. Гнатов подчерта, че руснаците постоянно отлагат датата, в която планират да превземат Покровск и струпват подкрепления, за да успеят – в Покровското направление има над 100 000 руски войници. Но и признава, че ситуацията е далеч от идеална за украинците, само че те правят всичко възможно.

"Украинская правда" дава нови данни и за Константиновка – че там вече руското присъствие не е ограничено до единични щурмови групи, като руските позиции са в югоизточната част на града. Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че фазата вече е директни боеве в града, като руснаците влизат откъм Олександро-Шултино. Руското военно министерство обяви за превзето село Иванополя, което се намира в непосредствена близост до Олександро-Шултино. Засега в Константиновка не се хвърлят максимално количество руски сили, защото руското военно командване поставя като приоритет превземането на Покровск и Мирноград, а след това вече усилията на руснаците най-вероятно ще се съсредоточат върху Константиновка, като първа голяма "врата" към агломерацията Славянск – Краматорск. За момента най-вероятно руснаците ще гледат да заемат повече удобни позиции до и в Константиновка за бъдеща мащабна операция по превземането на града, смята ISW.

"Задачата за Русия се усложнява от равнинния терен, така че те се опитват да се движат предимно при лоши метеорологични условия през нощта. Струва си обаче да се помни, че приоритетното направление на Русия се определя от принципа на точката на най-малка съпротива на нашата армия", коментира украинският военен оператор Станислав Бунятов, визирайки Гуляйполе и подхода на руснаците от североизток към града. Все повече се приближаваме до Гуляйполе, подчертава "Рибар" – Още: Русия намери отговор на най-ефективното украинско оръжие за сухопътната война: Украински анализ

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец коментира в нов свой анализ, че очевидно Първа танкова руска армия е далеч от превземане на Купянск. Позициите на руснаците в самия град са в северната и централната част, квартал "Хлебозавод", по улица "Лермонтов", Краеведския музей, заведението "Шанхай" и улица "Садовая", изброява военният експерт. Руснаците се целят да стигнат до ул. "Харковска" и до разрушените мостове на юг, където се сливат реките Оскол и Купянка, обаче за 2 седмици няма никакъв успех. Не само това – украинската армия систематично притиска руснаците в Купянск и ги кара да отстъпват бавно. Руските щурмови групи се държат само защото поддържат плацдарм през река Оскол от североизток, по линията Западно – Голубьовка – Радковка – Кондрашовка. Той обаче е тесен, по-тесен от 5 километра – и ако украинската армия има достатъчно сили в района, може да го отреже и ефективно да обкръжи руските войници в Купянск, смята Машовец. Той казва, че за да спрат това, руснаците атакуват източно от Купянск, при Степова Новоселка, Пищане, Орлянка и Петропавловка, така че да ангажират украински ресурси там.

За Лиманското направление Машовец отчита, че по-голямата част на село Ямпол е превзета – южно от Лиман. Той не очаква украинските позиции в южната част на селото да бъдат удържани дълго. По думите му, руснаците пробиват в посока Заречно и стигат до пътя Ямпол – Лиман и това прави безсмислена защитата на Ямпол, защото селото попада постепенно в обкръжение. Само че на северозапад от Лиман украинците се защитават успешно, казва Машовец. Става въпрос за Дробишево, Новоселовка, Шандрилогово. Тук руснаците се мъчат да минат през река Нитриус при село Средно, за да блокират логистиката за Лиман от северозапад. Само че Новоселовка остава все още извън пълен руски контрол, а руснаците не са стигнали до Дробишево, обобщава украинският военен анализатор. Но той очаква скоро да има боеве в рамките на самия Лиман, заради ситуацията на южния фланг.

In the Lyman direction, pilots of the SIGNUM battalion struck Russian occupiers’ shelters, a "Bukhanka" vehicle, and a couple more on ATVs.https://t.co/WWp06JJmPM pic.twitter.com/4XMCROya7q — WarTranslated (@wartranslated) November 25, 2025