28 октомври 2025, 12:55 часа 0 коментара
Ако зимният чесън вече е поникнал, направете това, за да спасите реколтата

Много градинари, виждайки зелени кълнове от чесън преди настъпването на упоритите студове, считат реколтата си за загубена. Но покълването на зимния чесън през есента не е присъда за загубена реколта, а само естествена реакция на растението към нетипични метеорологични условия, като топла есен, обилни дъждове или твърде ранно засаждане . С правилния подход и навременна грижа, такива растения не само оцеляват успешно, но могат и да дадат по-големи и по-здрави глави следващата пролет.

Как да спасим покълналия зимен чесън?

Когато кълновете вече са се появили, първото нещо, което не бива да правите, е да изваждате или пресаждате растенията. Самата глава, дори ако надземната част замръзне, остава жизнеспособна, макар и отслабена. Тя може и трябва да бъде спасена, като се създадат условия, които ще намалят температурните спадове и ще предпазят кореновата система от дълбоко замръзване.

Какво е най-добре да се засади след чесън за възстановяване на почвата

Един от най-ефективните и доказани методи е мулчирането. Лехата с покълнал чесън трябва да се покрие със слой сухи листа, слама, торф или дървени стърготини с дебелина 5–7 сантиметра. Този слой действа като топлоизолационно одеяло, омекотявайки резките температурни колебания и предотвратявайки замръзването на корените. При силни студове допълнителен слой рохкав сняг също служи като отлична естествена защита.

Доказан през годините метод е третирането на лехата с разтвор от пепел веднага след появата на кълновете, но преди настъпването на устойчиви студове. Пепелта не само обогатява почвата с калий и микроелементи, но и леко изсушава горния слой, забавяйки активния растеж. След третирането се препоръчва внимателно разрохкване на почвата - това подобрява достъпа на въздух до скилидките и спомага за изравняване на температурния режим. В резултат на това растежът спира и растението преминава в състояние на пасивен покой, подготвяйки се за пролетно пробуждане.

През пролетта, когато снегът се топи, много градинари бързат да прилагат азотни торове, но това е грешка. Азотът стимулира само растежа на листата, а не образуването на глави, което може да доведе до слаба реколта.

Кога е най-доброто време за засаждане на зимен чесън?

Много по-ефективно е да използвате инфузия на пепел или слаб разтвор на урея през пролетта. След седмица или две можете да приложите инфузия на пилешки тор или хумати - те нежно стимулират кореновата система без риск от прехранване.

Ако отделни растения изглеждат отслабени през пролетта, те могат внимателно да се повдигнат и полеят със слаб разтвор на калиев перманганат - това ще предотврати развитието на гъбични заболявания и ще стимулира възстановяването на насажденията. 

Прочетете също: Какво НЕ ТРЯБВА да се засажда след чесън - дори опитните градинари правят тези грешки

 

