Пожар на кораб с бежанци, има много загинали

Международната организация по миграция (МОМ), която е част от системата на ООН заяви, че поне 50 от пътуващите 75 судански бежанци са загинали, след като корабът, който ги е превозвал, се е запалил край бреговете на Либия в неделя, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. МОМ съобщи също, че е била предоставена медицинска помощ на 24 оцелели след злополуката.

Либия се превърна в транзитен маршрут за мигранти, бягащи от конфликти и бедност към Европа през Средиземно море, след падането на режима на либийския лидер Муамар Кадафи през 2011 г., отбелязва Ройтерс.

