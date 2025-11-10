Ръст на инфарктите сред котки и кучета - виновен е човекът

Сърдечните удари при котките и кучетата стават все по-чести поради истерията и стреса на собствениците им. Сред котките най-застрашени са породите мейн куун, рагдол и британска късокосместа котка са най-често среща. При кучетата това са породите лабрадор, голдън ретривър, немски овчарки и добермани. Една от основните причини за сърдечни удари и други заболявания са собствениците, които не успяват да сдържат емоциите си и крещят, спорят със семейството и приятелите си или са претоварени от стрес и проблеми на работното място.

Други причини

Други причини включват хранителни дефицити и съпътстващи медицински състояния. Според експертите увеличението на честотата на сърдечните заболявания при кучета и котки е приблизително 15%, съобщава телеграм-каналът SHOT.

Ветеринарният лекар Юлия Градова твърди, че стресът, предизвикан от човека, причинява свиване на коронарните артерии при котките, което води до исхемия и дори малки сърдечни удари, които често са асимптоматични, което затруднява ранната диагностика. Големите, по-възрастни кучета също са изложени на риск. Притеснителен признак е, ако вашият домашен любимец повръща, слаб е или се задъхва. Доберманите са особено податливи на внезапна смърт. Лекарите препоръчват да се следи сърдечната им функция от бебешка възраст. Други препоръки за всички домашни любимци включват: ултразвуково изследване на сърцето първо на 6 месеца, след това на 1 година и накрая според указанията на Вашия ветеринар.

Снимки: IStock