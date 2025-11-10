Вигенин: Бюджет 2026 е стъпка към повече социална справедливост и затваряне на неравенствата

„Нормално е да има критики към бюджета – критикува го опозицията, критикуват го работодателите, за едни е твърде ляв, за други – няма нищо социално. Истината винаги е някъде по средата. Ние сме удовлетворени от това, че част от предложенията на БСП бяха приети. Минималната заплата ще бъде половината от средната за страната, както е по закон. Има европейска директива, която дава ясни референции за това. Вторият важен момент е увеличението на средствата за майчинството за втората година. То няма да бъде колкото минималната работна заплата, както искаме, но е стъпка напред. Увеличават се и пенсиите.“ Това заяви членът на ИБ на БСП и евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Кристиан Вигенин пред Нова Нюз. По повод коментарите за увеличените данъци, той отбеляза, че е нормално и логично хората с по-високи доходи да имат по-висок принос. „Това са малки стъпки в посока на повече социална справедливост и затваряне на неравенствата“, изтъкна евродепутатът.

„Много е важно гражданите да имат сигурност, че събираните от данъци средства държавата ги харчи в интерес на обществото, прозрачно и ясно, за да не остава впечатлението, че се генерира ресурс, който след това отива в близки до властта фирми“, предупреди Вигенин.

Той предложи правителството да започне по-активен диалог с работодателските организации, за да се договорят мерки за постигане на икономически растеж и да се подкрепи конкурентоспособността на българския бизнес, в допълнение към това, което вече се прави на европейско равнище.

По темата за санкциите срещу Лукойл, Кристиан Вигенин смята, че е най-важното да се гарантира, че България няма да остане без горива. „Най-логично е да се предприемат съответните стъпки и да се търси решение, така че българската държава да придобие собственост върху рафинерията. Придобиването на стратегически актив за България винаги е добра инвестиция. Ще носи приход и ще гарантира сигурността на страната“, е мнението на евродепутата. Според него трябва да се предприемат необходимите стъпки да се търси отлагане на санкциите за известен период. По темата за постановения особен управител на Лукойл, Кристиан Вигенин уточни, че не е запознат с мотивите тази фигура да бъде освободена от административен и съдебен контрол, но той със сигурност не е над Конституцията и законите.

Попитан за споровете около евентуалното изваждане на личности от българския политически живот от списъка Магнитски, членът на ИБ на БСП смята, че прекалено много се коментира този въпрос. Според него не може цялата държава да се занимава с това някой да бъде ваден от списъка, има ясни процедури за обжалване. "Вкарването в санкционния списък обикновено означава икономическа и политическа смърт. Виждаме, че в България не е така", допълни Вигенин.

По въпроса за европейската интеграция на Република Северна Македония, Кристиан Вигенин смята, че премиерът Мицкоски всъщност не иска страната му да бъде част Европейския съюз: „Защото това означава повече откритост, повече контрол върху всичко, което прави правителството. Вторият момент е, че той се опитва да си купи гаранции предварително, че каквото и да направи след това, няма да има блокаж от страна на България или друга държава. Казва, да, ние може би ще включим българите в конституцията, но искаме гаранции, че повече няма да има други изисквания. Това не е възможно. Има ясни критерии, които трябва да се изпълнят.“ Евродепутатът уточни, че няма как Република Северна Македония да продължи по пътя на присъединяването към ЕС, без изпълнение на предварително заложените критерии за членство.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/