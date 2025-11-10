Целувката, за която всички говорят: Дженифър Лопес и Бен Афлек са изненадващо близки (ВИДЕО)

Любовната история на Дженифър Лопес и Бен Афлек спокойно би могла да бъде сюжет на холивудски филм. Известната двойка започва да се среща между 2001 и 2004 г., но прекратява годежа си след трудности, породени от интензивното медийно внимание. Почти две десетилетия по-късно те възобновяват връзката си, а през 2022 г. сключват брак. За известно време изглеждаха като перфектната холивудска двойка — доказателство за силата на вторите шансове.

Въпреки това, малко преди да отпразнуват втората си годишнина, те подадоха молба за развод, позовавайки се на „непреодолими различия“. Изглеждаше, че приказката им окончателно е приключила... или пък не? Защото последните снимки на двамата подсказват, че може би ставаме свидетели на "Бенифър: Част трета" (бел.ред.: словосъчентание от имената им Бен и Дженифър)

Нов шанс за любов?

Дори след като подписаха документите за развода си, Джей Ло и Бен останаха в контакт заради общия имот — зашеметяващо имение в Бевърли Хилс, което бяха закупили по време на брака си.

Въпреки че първоначално пуснаха имението за продажба, по-късно те свалиха обявата, изчаквайки по-благоприятен момент, за да го продадат. Наскоро двамата бяха забелязани в близост до имота в момент, а кадрите бързо се разпространиха онлайн. Топлото им поведение един към друг отново разпали слуховете за възможно помирение — новина, която зарадва феновете им по целия свят.

Папараци заснеха бившата двойка пред къщата, в компанията на трети човек, докато си разменяха, изглежда, сърдечно сбогуване. Те се прегърнаха и се целунаха, макар да не е ясно дали беше по устните или по бузата, тъй като жената, която беше с тях, застана пред двойката — сякаш нарочно, за да попречи на фотографите да уловят момента на близост.

Когато репортери попитаха Джей Ло, облечена в бежови панталони, черен поло пуловер и високи черни обувки на ток, „Кога е сватбата?“, певицата на "El Anillo" и 'Let’s Get Loud' се усмихна мълчаливо и се качи в луксозната си кола, без да даде отговор.

Това не е първият знак, че нещата между тях може би се затоплят. Само преди няколко дни двамата се появиха заедно на премиерата на "The Kiss of the Spider Woman", филм, заснет докато бяха разделени, като Лопес играе главната роля, а Афлек е изпълнителен продуцент. По време на престурнето и двамата отправиха коментари, които намекваха за взаимно възхищение и останали чувства.

„Ако не беше Бен, този филм никога нямаше да бъде направен, и винаги ще му благодаря за това“, каза родената в Бронкс певица, добавяйки, че проектът ѝ е помогнал „да премине през труден период в личния ми живот“. От своя страна, думите на Афлек говореха много: „Дженифър, ти си невероятна.“

По-рано този месец Лопес също публично размишляваше върху романтичното си минало. „Бившите ми ми дадоха всичко, което имаха. Те ми дадоха всичко, което някога бих могла да искам: къщи, пръстени, брак… всичко. Но не обичах себе си“, призна тя, предоставяйки рядка гледна точка върху емоционалното си израстване.

Тези размисли може би крият ключа към всичко: тогава тя не се е ценяла достатъчно, но сега го прави. Разделянето ѝ с Бен Афлек се превърна в повратна точка. Само времето ще покаже дали тази нова, по-уравновесена Дженифър е решила да даде любовта и на Бен още един шанс, пише "Hola!".

