The Prodigy: Социалните мрежи отровиха атмосферата в музиката

Фронтменът на The Prodigy Лиъм Хаулет изрази тревога от посоката, в която се движи музикалната индустрия, обвинявайки социалните мрежи, че са превърнали изкуството в нещо мимолетно и повърхностно. В интервю за "MixMag" Хаулет си припомня 90-те години като време на енергия и творческа свобода — епоха преди социалните мрежи да "отровят атмосферата". "Тогава имаше невероятно разнообразие от стилове и хората просто се наслаждаваха на музиката, без да я делят на жанрове", казва той.

Днес, според него, сцената е загубила това чувство за търпение и дълбочина. "Чувам артисти и парчета, които ме вдъхновяват, но те изчезват твърде бързо. Няма време музиката да се уталожи, преди да бъде заменена от следващия хит. Социалните мрежи направиха музиката като бърза храна — идва, консумира се и веднага следва нещо ново", смята Хаулет.

Снимка: Getty Images

Той споделя, че все още има ентусиазъм към нови имена и звуци, но е обезпокоен от начина, по който индустрията третира артистите: "Изглежда, че никой вече не им дава време да израснат. Всичко трябва да се случи на момента."

Музиката и изкуствения интелект

По темата за изкуствения интелект Хаулет признава, че познава продуценти, които експериментират с AI, особено във визуалното изкуство, но самият той предпочита класическия подход към музиката. "Предпочитам да мина през болката да изковавам песента сам. Някои парчета се раждат бавно, сякаш ги дялам от камък, но поне знам, че са изцяло мои", казва той.

The Prodigy се подготвят за голямо британско турне през април 2026 г., което ще започне в Глазгоу и ще мине през Манчестър, Бирмингам, Кардиф, Боремут, Лийдс, Белфаст и Дъблин. Финалът ще бъде с две поредни вечери в лондонската зала OVO Wembley Arena, съобщава БГНЕС.