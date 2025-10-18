Лунен календар за седмицата от 20 до 26 октомври: Какво трябва и НЕ трябва да се прави във всеки ден от седмицата

Всеки ден от живота ни е различен и неговата уникалност до голяма степен се определя от характеристиките на лунните цикли, които се падат по това време. Ето какво трябва и не трябва да се прави през всеки ден от следващата седмица (20-26 октомври), според лунния календар.

Понеделник, 20 октомври

Един от най-опасните дни от лунния календар, който е по-добре да прекарате сами, работейки дистанционно. Ако това не е възможно в понеделник, е важно да не правите резки движения без спешна нужда. същото време времето е благоприятно за интелектуална работа и особено за правене на планове за бъдещето - както бизнес, така и лични.

Вторник, 21 октомври

Днешният ден е предназначен за завършване на всички започнати по-рано дела. Не бива да мислите за проблемите, които съществуват в живота ви. Вътрешният глас ще стане особено важен, така че е много важно да обърнете внимание на предчувствията си – те няма да ви заблудят. Следобед, когато енергиите на първия лунен ден постепенно ще се проявят, е необходимо да се откажете от активните дейности и – да помечтаете малко.

Сряда, 22 октомври

Сутринта можете да продължите да правите планове за бъдещето, включително да решавате не само професионални, но и чисто житейски задачи - например, те могат да се отнасят до смяна на местоживеене. Желателно е те да бъдат възможно най-задълбочени, с обмисляне и изясняване на всички нюанси и детайли, тогава ще бъде по-лесно и по-ефективно да ги осъществите.

Четвъртък, 23 октомври

Първата половина на днешния ден не е най-подходящото време за ефективни професионални дейности, особено що се отнася до екипната работа: раздразнението, дори агресията, която хората ще изпитват един към друг, ще направят невъзможен окончателния успех. Важните дела е добре да се отложат за следобед, когато енергийните бури ще се успокоят.

Петък, 24 октомври

Това е ден на конфронтацията между доброто и злото. Доброто и злото ще ни дърпат всяко в своята посока. Всяко грешно действие може да има дълготрайни последици, така че си струва да помислим няколко пъти, преди да кажем или направим нещо.

Събота, 25 октомври

Време на кардинални житейски промени. Но денят не е подходящ за спонтанни решения. Също така не трябва да отмъщавате на онези, които са ни наранили или обидили - подобни действия няма да донесат морално удовлетворение, но ще задействат закона на бумеранга.

Неделя, 26 октомври

Изострянето на интуицията ще ви позволи да разберете мотивите на действията на хората около нас, особено на близките и приятелите ви. Нежелателно е да се подстригвате и да си правите маникюр - това може да доведе до отслабване на защитните сили.

