20 минути, за да се представиш: Кое е най-дългото име в света

За повечето хора представянето е просто мимолетна формалност, размяна на имена, случваща се за секунди. Но това не е проста задача за Лорънс Уоткинс. За да каже пълното си име, с всичките 2253 думи, са му необходими 20 минути. 60-годишният пенсиониран охранител от Окланд, Нова Зеландия, държи световния рекорд за най-дълго лично име, титла, наскоро присъдена от Книгата на рекордите на Гинес.

ОЩЕ: Кои са най‑странните рекорди на Гинес?

Уоткинс прочита Книгата на рекордите на Гинес от кора до кора и това разпалва амбицията му да бъде част от нейните страници. „Бях изумен от тези рекордьори – най-бързият човек в света, най-високият, най-силният. Хора с най-дългата коса в света, най-дългите нокти и така нататък“, споделя той пред CNN.

Но скоро стигна до заключението, че като „нормален човек без особен талант“, най-добрият му шанс е да създаде най-дългото име в света.

Уоткинс, който сега е австралийски гражданин, живеещ в Сидни, прекарва следващия месец в обмисляне на новото си име и плаща 230 долара на машинопист, за да го запише на хартия.

ОЩЕ: Почина най-възрастната жена в света (СНИМКА)

Той черпи вдъхновение от латински и староанглийски имена, известни личности, книгите „Назовете бебето си“ в библиотеката в Окланд, където работи, и речника на маорите.

С името си, написано на шест страници, Уоткинс подава заявление за промяна на името си през 1990 г. Окръжният съд на Окланд приема искането му, но той е отхвърлен от главния регистратор.

В крайна сметка Уоткинс получава новото си име и две години по-късно - през март 1992 г., получава сертификат за световен рекорд на Гинес за най-дългото християнско име в света с 2310 думи.

Цялото му име може да видите ТУК.