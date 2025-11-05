Сложете това в шампоана, косата ви ще остане чиста цяла седмица и ще расте по-бързо

За да поддържате косата си чиста, блестяща, бързорастяща и без пърхот, трябва да знаете един трик. Всичко, от което се нуждаете, е любимият ви шампоан и няколко натурални добавки. Това е тайната на някои от професионалните фризьори и трихолози - те знаят този трик отдавна. Просто добавете няколко натурални съставки към обикновения си шампоан и косата ви ще остане свежа, лека и обемна до една седмица, а растежът ѝ ще се ускори без никакви скъпи продукти.

Етеричното масло от розмарин е естествен стимулатор на растежа. Розмаринът е истински "енергизатор" за космените фоликули. Той подобрява кръвообращението в скалпа, събужда спящите фоликули и стимулира естествения растеж на косата. Добавете 5 капки етерично масло от розмарин към 100 мл шампоан. Разклатете добре бутилката преди измиване. Този продукт не само освежава, но и прави косата по-гъста след няколко седмици редовна употреба.

Лимонов сок или етерично масло от масло - тези съставки гарантират по-дълга свежест. Лимонът почиства скалпа от излишния себум и естествено нормализира работата на мастните жлези. След такова измиване с шампоан косата блести и остава чиста много по-дълго. Добавете 1 чаена лъжичка пресен лимонов сок или 3 капки етерично масло от лимон към малка порция шампоан преди измиване. Не използвайте лимон върху увредена или чувствителна кожа, може да се появи раздразнение.

Никотиновата киселина (витамин B3) е активатор на растежа. Този витамин разширява кръвоносните съдове и подобрява подхранването на корените, което ускорява растежа на косата 2 пъти. Никотиновата киселина може да се закупи от аптека в ампули. Отворете 1 ампула и я смесете с порция шампоан непосредствено преди измиване. Резултатът е по-гъста и по-здрава коса, а косопадът е видимо намален.

Добавянето на активен въглен помага за дълбоко почистване. Активният въглен е чудесен за премахване на замърсявания, остатъци от стилизиращи продукти и токсини. Той действа като естествена "прахосмукачка" за скалпа. Смачкайте 1-2 таблетки активен въглен и смесете с малко количество шампоан. Използвайте веднъж седмично за дълбоко почистване.

Масло от чаено дърво срещу омазняване и пърхот. Този компонент има мощни антисептични свойства. Убива бактериите, успокоява кожата и помага за премахване на сърбеж или пърхот. Добавете 4-5 капки масло от чаено дърво към 100 мл шампоан. Косата ви ще стане свежа, а кожата на скалпа ви - по-здрава.

