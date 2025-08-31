6 неподозирани неща, които можете да почистите с шампоан

Ако сте в затруднено положение, има един неочакван продукт за коса, който можете да използвате за почистване на нещата в къщата: шампоан. По същия начин, както премахва натрупаните замърсявания и мазнини от косата, шампоанът може да се използва за почистване на замърсени повърхности и третиране на мазни петна.

Независимо дали става въпрос за мръсни четки за грим , покрити с прах стайни растения или матово изглеждащ хромиран кран, професионалистите казват, че шампоанът осигурява бързо и лесно решение. За да сте сигурни, те препоръчват използването на бебешки шампоан за почистване, който обикновено не съдържа оцветители, аромати и агресивни химикали. И макар експертите да не препоръчват използването на шампоан за интензивно почистване, те казват, че това е чудесно решение за бързи, ежедневни задачи за почистване.

Прочетете, за да научите за шестте неща в дома си, които всъщност можете да почистите с шампоан.

Мазни петна по дрехи и тапицирани мебели

Шампоанът е добър заместител на почистването на мазни петна от храна по дрехи или мебели, тъй като е предназначен да разгражда маслата от косата, казва Кати Търли, маркетинг директор в Home Clean Heroes.

Експертът препоръчва да добавите малко количество шампоан към чиста кърпа, да я навлажните с вода и след това да потупвате – но не търкате – петното, докато мазнината се отстрани. Ако е необходимо, можете да повторите процеса, докато упорито петно ​​изчезне.

Килими и мокети

Ако нямате специализиран препарат за почистване на килими, използвайте шампоан, за да премахнете замърсявания и да третирате малки петна по килими и мокети от стена до стена. Петя Холевич, експерт по почистване на дома и ръководител във Fantastic Services, казва, че макар шампоанът да не трябва да се използва за интензивно почистване, той е ефективен, когато сте в спешен случай, защото по същество е мек препарат, предназначен да разгражда мазнини, пот и натрупвания, без да е твърде агресивен.

„Когато сте в затруднено положение, можете да разредите малко количество шампоан в топла вода, да го нанесете пестеливо върху оцветената зона и внимателно да го попиете с чиста кърпа, преди да го изплакнете с вода“, казва Холевич.

Професионалистът по почистване обяснява, че шампоанът съдържа повърхностноактивни вещества, които намаляват повърхностното напрежение на водата, така че тя да проникне по-лесно във влакната, за да премахне замърсяванията и мазнините. Освен това, много шампоани са формулирани с кондициониращи агенти, които оставят повърхностите да изглеждат освежени, вместо матови.

Подови плочки и линолеум

За допълнителен тласък, Търли препоръчва да добавите няколко капки шампоан към водата, когато почиствате подови настилки от плочки или линолеум . Експертът казва, че това осигурява допълнителен тласък, който помага за премахване на мръсотия и замърсявания, когато имате нужда от бързо решение.

Листа на стайни растения

Ако забележите слой прах по листата на стайните растения, Търли препоръчва използването на шампоан за възстановяване на блясъка им. Добавете няколко капки шампоан в бутилка с пулверизатор с вода, напръскайте листата, след което внимателно избършете праха с чиста микрофибърна кърпа.

Експертът отбелязва, че има допълнителен бонус към този трик за почистване: той може да помогне да държите досадните буболечки далеч от стайните си растения .

Неръждаема стомана и хром

Шампоанът върши чудеса върху матови и замърсени повърхности от неръждаема стомана и хром. Независимо дали става въпрос за мивка или кухненски кран , използвайте почистващия трик на Turley и премахнете пръстови отпечатъци, водни петна и сапунени остатъци със смес от шампоан и вода.

Четки за грим и коса

С течение на времето върху грима и четките за коса се натрупват мръсотия и мазнини, а шампоанът осигурява ефективен начин за премахването им.

„Особено за четките за грим препоръчвам използването на бебешки шампоан, тъй като бебешкият шампоан е специално формулиран за деликатната кожа на бебето и не дразни очите му, така че знаете, че ще бъде нежен към чувствителната кожа“, казва Търли.

И за двата вида четки тя препоръчва измиването или разбъркването им в смес от шампоан, разреден с вода, след което изплакването им с чиста вода и оставянето им да изсъхнат на въздух.