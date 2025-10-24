Смяната на времето наближава: Ето как да не се събудите в грешния час

Събуждате се рано, забравяйки, че времето се е сменило през нощта, след това се обърквате, когато часовникът на телефона не съвпада с този на микровълновата. Ето как да сте малко по-подготвени за смяната на часа, която ще направим на 26 октомври 2025 г. в 4:00 часа сутринта, когато трябва да преместите стрелките на часовниците с един час назад.

Знайте точно кога свършва лятното часово време

През октомври преминаваме от лятно към стандартно часово време. По-конкретно, лятното часово време приключва в 4 часа сутринта в неделя. Това е, когато часовниците „се връщат назад“. Ако сменяте часовниците си ръчно, 4 сутринта става 3 сутринта.

Това означава, че ако сте свикнали да се събуждате в 7 сутринта, ще отворите очи след като спите обичайното време, за да установите, че е 6 сутринта.

Решете как да прекарате своя „допълнителен“ час

Ако сте повече сутрешен човек, това може да е малко по-малко приятно. Вечерта ще заспите, гледайки телевизия - във всеки случай по-рано от обикновено. Може би трябва да се опитате да останете будни малко, за да започнете да променяте рутината си час по-късно.

План за домашни любимци и деца

За съществата във вашия дом, които са в блажено неведение относно концепцията за стандартизирано време, рутинните процедури са на път да станат малко странни. Най-важното: те ще огладнеят (и всичко останало) един час „по-рано“ от обикновено.

Ако мислите предварително, можете да започнете да местите времето за закуска по-късно. Вместо да храните кучето си в 7, започнете да го храните в 7:15 сега и ще бъде по-малко вероятно да получите студен нос в лицето в 6 сутринта.

Същото важи и за децата: очаквайте ги да се събудят един час преди часовникът да каже, че трябва, и да се изморят (и преуморят) час по-рано, отколкото обикновено. Постепенната смяна на рутината ще помогне и тук и може да опитате да обясните ситуацията предварително на деца, които са достатъчно големи, за да разберат.

И ако очаквате собственото ви коремче да мърмори по сигнал? Помислете за постепенна промяна на времето за хранене и за себе си или поне имайте лека закуска под ръка, в случай че имате нужда от нея.

Очаквайте по-студена и тъмна вечер

Когато лятното часово време приключи, спираме да „пестим“ този допълнителен час слънчева светлина вечер. Вечерната ви тренировка или вечерното ви пътуване до работното място ще бъде по-тъмно и по-студено от преди.

От друга страна, ще видим светлината по-рано сутринта, което може да бъде добро извинение за сутрешна разходка, която иначе не бихте направили. Сутрешната светлина и сутрешните упражнения помагат да настроите часовника на тялото си и може да ви доведат до по-добро настроение за следващия ден.

Преразгледайте рутината си за лягане

Може да е по-лесно да се събудите след смяната на часа, но обратната страна е, че може да е по-трудно да си легнете. Това е добър момент да разгледате рутината си за лягане или дори да създадете рутина за лягане, ако наистина не сте имали такава.

Един от най-важните съвети е да си осигурите време за почивка вечер – минимум 30 минути – когато светлините са приглушени и не се взирате в екрана. Това е подходящо време да се изкъпете, да почетете книга или да направите нещо друго, което намирате за релаксиращо. Скоро ще бъдете приковани към новия си график – поне до следващата ни смяна на часа през пролетта.

