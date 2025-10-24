Войната в Украйна:

Смяната на времето наближава: Ето как да не се събудите в грешния час

24 октомври 2025, 15:56 часа 0 коментара
Смяната на времето наближава: Ето как да не се събудите в грешния час

Съдържание:

Събуждате се рано, забравяйки, че времето се е сменило през нощта, след това се обърквате, когато часовникът на телефона не съвпада с този на микровълновата. Ето как да сте малко по-подготвени за смяната на часа, която ще направим на 26 октомври 2025 г. в 4:00 часа сутринта, когато трябва да преместите стрелките на часовниците с един час назад.

Знайте точно кога свършва лятното часово време

През октомври преминаваме от лятно към стандартно часово време. По-конкретно, лятното часово време приключва в 4 часа сутринта в неделя. Това е, когато часовниците „се връщат назад“. Ако сменяте часовниците си ръчно, 4 сутринта става 3 сутринта.

Още: Не пропускайте! Какво трябва и какво не трябва да правите на Архангелова задушница

Това означава, че ако сте свикнали да се събуждате в 7 сутринта, ще отворите очи след като спите обичайното време, за да установите, че е 6 сутринта.

Решете как да прекарате своя „допълнителен“ час

Ако сте повече сутрешен човек, това може да е малко по-малко приятно. Вечерта ще заспите, гледайки телевизия - във всеки случай по-рано от обикновено. Може би трябва да се опитате да останете будни малко, за да започнете да променяте рутината си час по-късно.

План за домашни любимци и деца

Още: Вижте какво се случва с организма ви след само една безсънна нощ

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

За съществата във вашия дом, които са в блажено неведение относно концепцията за стандартизирано време, рутинните процедури са на път да станат малко странни. Най-важното: те ще огладнеят (и всичко останало) един час „по-рано“ от обикновено.

Ако мислите предварително, можете да започнете да местите времето за закуска по-късно. Вместо да храните кучето си в 7, започнете да го храните в 7:15 сега и ще бъде по-малко вероятно да получите студен нос в лицето в 6 сутринта.

Същото важи и за децата: очаквайте ги да се събудят един час преди часовникът да каже, че трябва, и да се изморят (и преуморят) час по-рано, отколкото обикновено. Постепенната смяна на рутината ще помогне и тук и може да опитате да обясните ситуацията предварително на деца, които са достатъчно големи, за да разберат.

И ако очаквате собственото ви коремче да мърмори по сигнал? Помислете за постепенна промяна на времето за хранене и за себе си или поне имайте лека закуска под ръка, в случай че имате нужда от нея.

Още: Преместваме стрелките на часовника: Печелим час сън, но на каква цена?

Очаквайте по-студена и тъмна вечер

Когато лятното часово време приключи, спираме да „пестим“ този допълнителен час слънчева светлина вечер. Вечерната ви тренировка или вечерното ви пътуване до работното място ще бъде по-тъмно и по-студено от преди.

От друга страна, ще видим светлината по-рано сутринта, което може да бъде добро извинение за сутрешна разходка, която иначе не бихте направили. Сутрешната светлина и сутрешните упражнения помагат да настроите часовника на тялото си и може да ви доведат до по-добро настроение за следващия ден.

Преразгледайте рутината си за лягане

Още: Смяната на часа наближава: Това може да доведе до дефицит на важен витамин

Може да е по-лесно да се събудите след смяната на часа, но обратната страна е, че може да е по-трудно да си легнете. Това е добър момент да разгледате рутината си за лягане или дори да създадете рутина за лягане, ако наистина не сте имали такава.

Един от най-важните съвети е да си осигурите време за почивка вечер – минимум 30 минути – когато светлините са приглушени и не се взирате в екрана. Това е подходящо време да се изкъпете, да почетете книга или да направите нещо друго, което намирате за релаксиращо. Скоро ще бъдете приковани към новия си график – поне до следващата ни смяна на часа през пролетта.

Още: Смяната на времето наближава – 6 хитри начина да я преживеете без умора

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Цвета Господинова
Цвета Господинова Отговорен редактор
Любопитно смяна на времето
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес