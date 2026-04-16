Стихотворение на деня, 17 април, от Елисавета Багряна

16 април 2026, 21:00 часа
"Амазонка"

Вее утринна прохлада

в моето лице -

аз съм млада, млада, млада

с огнено сърце.

 

Моя вихрен кон лети

бодро и безспир -

пред очите ми цъфти

неогледен мир.

 

Искрометните копита

кой ще последи?

Песен светла се разплита

в моите следи:

 

Ний ще стигнем Хеликон

в изгревния час -

смело, мой крилати кон,

жребият е с нас.

 

Там под твоята подкова

извора лъчист

ще избликне в струя нова -

животворен, чист.

 

И когато стигнат там

моите сестри,

вдъхновение и плам

в тях ще разгори.

 

А над нашата победа

в трудния ни път

и Персей, и Андромеда

трепетно ще бдят.

Елисавета Багряна

Гергана Николова
Поезия стихотворение
