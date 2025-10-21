Арне Слот трябва да реши проблем за 320 милиона паунда, за да извади Ливърпул от кризата

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот трябва да реши проблем за 320 милиона паунда, за да може да извади клуба от кризата. "Червените" влязоха в серия от четири поредни загуби, а според бившият бранител на тима и настоящ футболен анализатор Джейми Карагър това се дължи на неспособността на Слот да използва правилно новите попълнения Александър Исак Флориан Вирц и Уго Екитике. Именно за тези трима играчи бяха похарчени общо 320 милиона.

Слот трябва да намери начин да използва Исак, Екитике и Вирц заедно на терена

"Мисля, че всеки фен на Ливърпул има безсънни нощи, опитвайки се да разбере какво трябва да прави Ливърпул, каква система трябва да играят, кои играчи трябва да използват, кои играчи са довели в клуба... и съм сигурен, че мениджърът е в същото положение", каза Карагър в Monday Night Football. "Летните трансфери на Ливърпул не приличаха на Ливърпул, а на Реал Мадрид, що се отнася до купуването на най-скъпите или най-добрите играчи на пазара на желаните позиции, плащайки най-високите суми."

Защо Екитике и Вирц останаха на пейката срещу Манчестър Юнайтед?

"Това, което видяхме в неделя в дербито срещу Юнайтед, бе как най-добрият трансфер на Ливърпул Екитике бе оставен на пейката, а там остана и Вирц. Когато си похарчил толкова пари, искаш да видиш тези пари на терена. Вероятно бях един от малкото хора, които не бяха особено ентусиазирани от привличането на Исак в клуба, защото мислех, че ще бъде проблем, когато имаш един играч като Екитике за 80 милиона паунда и друг за 125 милиона паунда."

"И всъщност не е добре за Исак да има Екитике на пейката, защото той винаги гледа през рамото си, никога не може да се отпусне, знаейки, че ако не е направил нещо през първия час, ще бъде сменен. Сега мисля, че Арне Слот трябва да намери начин да изведе и двамата на терена", завърши Карагър, който вярва, че Слот трябва да намери начин да използва Исак, Екитике и Вирц заедно сред титулярите.

