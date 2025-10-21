Пореден удар за Арне Слот преди мача на Ливърпул в Шампионска лига

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот получи пореден удар преди гостуването на Айнтрахт Франкфурт от Шампионска лига в сряда вечер. Нидерландският специалист изглежда, че няма да може да разчита на един от ключовите си футболисти - Райън Гравенберх, който пропусна откритата тренировка на "червените" преди сблъсъка в Германия. Причината е травмата, която Гравенберх получи при загубата от Манчестър Юнайтед на "Анфийлд" през уикенда.

Райън Гравенберх не тренира с Ливърпул преди гостуването на Айнтрахт

23-годишният нидерландец бе принуден да напусне терена с контузия в глезена по време на дербито с Юнайтед. Той получи навяхване при сблъсък с Брайън Мбемо в началото на второто полувреме. Първоначално Гравенберх опита да продължи да играе, но малко след това бе заменен. Арне Слот потвърди след мача, че изваждането на Гравенберх е било в резултат на контузия и че състоянието му ще бъде преценено преди пътуването до Германия.

"Смених го, защото си изкълчи глезена", каза Слот след мача. "Дали има притеснения за контузия? Това ще разберем утре, но трябва да играем отново в сряда", каза още треньорът на "червените", който е в серия от четири поредни загуби във всички турнири. Гравенберх едва ли ще бъде рискуван срещу Айнтрахт, което ще принуди Слот да прави нови ротации в състава си, и то лишавайки се от един от най-постоянните си футболисти.