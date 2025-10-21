Държава, по-голяма от Великобритания, има забрана за участие на Световното първенство по футбол

Една от африканските държави, която е с по-голяма площ от цяла Великобритания, има забрана да участва на Световното първенство по футбол. Следващото лято в турнира ще участват 48 държави, а домакини ще бъдат съвместно Съединените американски щати, Канада и Мексико. Досега 28 страни вече са си осигурили класиране, като Англия е единствената европейска страна, която си е гарантирала място. Шотландия и Северна Ирландия все още имат шанс да се включат, но вероятно ще трябва да преминат през плейофите.

Коя държава няма право да участва на Световното първенство?

В Африка Алжир, Кабо Верде, Кот д'Ивоар, Египет, Гана, Мароко, Сенегал, Южна Африка и Тунис си осигуриха автоматично класиране. Докато Камерун, Демократична Република Конго, Габон и Нигерия ще се борят в два 1/2-финала и финал следващия месец за последното място от континента. Но една африканска държава, която няма да отиде на Световното първенство, е Западна Сахара.

Регионът на Западна Сахара е несамоуправляваща се територия, определена от ООН като територия, чийто народ все още не е постигнал пълна степен на самоуправление. Той е определян като последната колония на Африка, управлявана от Испания до 1976 г., когато тя се опитва да прехвърли управлението на Мароко и Мавритания. Приблизително 70% от региона е окупиран от Мароко, а останалите 30% се контролират от Фронта Полисарио - националистическо движение, което иска независимост от Мароко.

Западна Сахара обхваща огромен участък от Северозападна Африка с обща площ от 272 000 квадратни километра , за сравнение площта на Обединеното кралство е 244 376 кв. км. Но тя е далеч по-рядко населена, с население от около 560 000 души, докато във Великобитания живеят около 69 милиона души.

Западна Сахара има национален отбор

Западна Сахара има собствен футболен отбор, управляван от Сахарската футболна федерация. Но тъй като не членува в КАФ или ФИФА, отборът не може да се състезава в квалификациите за Световната купа или в самия турнир. Вместо това Западна Сахара е член на World Unity Football Allegiance - международен орган за футболни отбори, които не са свързани с ФИФА. WUFA има само 19 членове, сред които са островите Чагос, Йоркшир и Кашмир.

