Топ 8 цвята, които да носите при умора и депресия - те подобряват настроението и вдигат енергията

Всички познаваме това чувство - сутринта след безсънна нощ, много работа за вършене и пълна липса на вдъхновение. Има обаче начин да се ободрите без кафе - допаминов гардероб. Тази тенденция, която продължава да набира популярност и през 2025 г., произлиза от термина „допаминов дресинг“ – идеята да се обличаме в цветове, които стимулират производството на хормона на радостта. Дрехите се превръщат не просто в защита от студа, а в истинска терапия за настроение.

Real Simple съобщава, че определени нюанси могат буквално да повлияят на настроението ни, например някои са енергизиращи, други успокояващи, а трети ни помагат да изглеждаме по-свежи дори след безсънна нощ. Така че, ако се чувствате уморени, отворете гардероба си и изберете един от тези осем цвята.

Цветове, които ободряват и подобряват настроението

Жълто - най-щастливият цвят в палитрата. Жълтото се свързва с топлина, светлина и креативност. Този нюанс стимулира нервната система и може да повиши нивата на серотонин, същият хормон е отговорен за доброто настроение.

Кафяво - стабилност и вътрешен мир. Ненатрапчив, но много ефектен цвят за тези, които са уморени. Кафявото е „земен“ нюанс, който символизира надеждност, спокойствие и усещане за земя под краката.

Червено - мигновен енергизатор. Този цвят винаги е в светлината на прожекторите и с основание. Червеното увеличава сърдечната честота, активира кръвообращението и буквално „събужда“ тялото.

Бордо - благородна енергия. Бордото е по-приглушена версия на червеното, богато, дълбоко и топло. То излъчва увереност.

Розово - мекота и романтична лекота. Розовото винаги е за нежност и женственост, но също така за игривост и лекота. В ярките си вариации, например фуксия или ярко розово, истинска експлозия от енергия, в пастелните - нежна топлина.

Кобалтово синьо - енергия без суетене. Този цвят балансира между спокойствие и динамика. Синьото се свързва с надеждност, а ярко кобалтовият му вариант допринася за ефекта на „весело утро“.

Млечно бяло - свеж дъх. Когато не сте спали достатъчно, белите и кремавите нюанси са истинско спасение. Те отразяват светлината, освежават кожата и създават ефект на „чиста плоча“.

Свежо зелено - глътка живот. Лаймово, пролетно или наситено тревисто - зелено символизира обновление, хармония и нова енергия. То буквално се свързва с природата и следователно с почивка и сила.

Цветът не е просто естетика, а начин да се грижите за себе си. Когато сте уморени, опитайте се да не се криете зад сиво или черно, съветва още изданието.

