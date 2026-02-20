Минал през Първа лига със скандален неприличен жест срещу Лудогорец в Лига Европа

Вчера, на 19 февруари, Лудогорец постигна много важна победа в Лига Европа срещу Ференцварош. Това се случи в първия плейофен мач между двата отбора, а „орлите“ победиха унгарския тим с 2:1. Част от Ференцварош е бившият футболист на Пирин Благоевград Джебраил Макрецкис. След края на срещата, докато се отправяше към съблекалнята, той направи неприличен жест към феновете на Лудогорец.

Джебраил Макрецкис показа неприличен жест на феновете на Лудогорец

Джебраил Макрецкис показа доста неприличен жест към феновете на домакините след края на срещата. Докато вървеше към съблекалнята той сложи лявата си ръка върху сгъвката на лакътя на дясната. Това може да донесе както сериозно наказание за него и той да пропусне реванша в Унгария, така и солидна глоба на Ференцварош. В мача с Лудогорец той изигра пълни 90 минути, като си изкара жълт картон.

Макрецкис играе един сезон за Пирин Благоевград

Джебраил Макрецкис е родом от Латвия и играе като десен бек или десен външен халф. Юноша е на Байер Леверкузен, като има мачове и за втория отбор на Борусия Дортмунд. В Пирин Благоевград игра през сезон 2022/23, след което премина във Ференцварош със свободен трансфер. Записа 24 мача за „орлетата“, като вкара и 1 гол. През кариерата си има най-много участия за унгарския тим, с който е записал 125 срещи, вкарал е 4 гола и е дал 11 асистенции.

