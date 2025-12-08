Това е най-силният магнит за пари - ето къде трябва да го сложите в дома си

Според експертите по Фън Шуй има един прост начин да привлечете пари и финансов късмет: поставете купа със златни плодове на видно място. Ето къде и как е правилно да поставите този предмет, за да действа като мощен амулет.

Фън Шуй за богатство: Кой предмет го привлича?

Искате ли да привлечете богатство, финансов късмет и просперитет в дома си? Има един прост и ефективен начин, доказан от древното китайско учение Фън Шуй: поставете купа със златисти плодове на видно място.

Плодовете символизират здраве, успех и материално благополучие. Според законите на Фън Шуй, ярките нюанси на жълтото и златното привличат богатство и стабилност . Като напълните ваза с праскови, лимони, портокали или дори декоративни златни плодове, вие създавате истински магнит за пари и финансов късмет.

Най-добрите места за поставянето на купа с плодове са кухнята или трапезарията , където се събира цялото семейство. Ако я поставите в „ъгъла на богатството“ - в югоизточната част на стаята , ефектът се засилва осезаемо.

Опитайте този метод и наблюдавайте колко бързо се променя финансовата атмосфера във вашия дом. Може би малка златиста ваза или купа ще бъде началото на дълго пътуване към просперитет и щастие, съветват експертите по Фън Шуй.

Още амулети за привличане на пари според Фън Шуй

Фигурка на трипръста жаба, кацнала върху перла и държаща монета в устата си, е може би най-разпространеният паричен талисман във Фън Шуй. Обикновено е в златист на цвят и може да бъде направен от метал, пластмаса или глина. Можете обаче да намерите този талисман и издълбан от нефрит или оникс. Такива фигурки не само ще привлекат пари, но и ще украсят дома ви.

Усмихнат монах с коремче и вдигнати над главата ръце е един от боговете на просперитета, радостта и щастието. Той може да бъде направен от различни материали – камък, глина, пластмаса – но фигурките от абанос са особено ценени.

Когато избирате Хотей, уверете се, че може да стои не само на стойка, но и на ръцете си. Това се счита за особено щастлив знак. Хотей винаги носи чанта на раменете си – там крие богатство и знания, които му помагат да го постигне.

