Трябва ли да смените старото осветление при ремонт на дома?

Пролетта често поставя началото на различни ремонтни дейности у дома. Фокусът е върху пребоядисването, смяната на мебелите и електроуредите, както и подмяната на настилките. Понякога като че ли осветлението остава на заден план, докато не стане ясно, че то вече не отговаря на нуждите ви. В кои случаи е важно да помислите и за този аспект? Нека да видим.

Признаци, че ви трябват нови осветителни тела след ремонта

Има три основни признака, че осветлението ви се нуждае от освежаване. Първият е, когато промените начина, по който използвате помещенията. Например ако всекидневната ви, освен всичко друго, вече ще играе ролята на работен кабинет, има вероятност общото осветление да не бъде достатъчно. Вторият е техническото състояние на настоящите ви лампи. Понякога те са захабени или повредени. Но също така е възможно те просто вече да не се вписват в интериора чисто визуално. След ремонт на дома старите изделия ще изпъкнат на фона на новите мебели и латекс.

Осветлението като компонент от интериорния дизайн

Няма съмнение, че осветлението на дома е важно в много аспекти. В зависимост от индекса на цветопредаване (CRI - Color Rendering Index) то може да направи мебелите ви да изглеждат различно от нормалното. Например при нисък CRI зеленият ви диван ще бъде по-скоро кафяв вечерно време. Светлината играе ключова роля за това как възприемаме света около себе си. Затова при ремонт у дома трябва да отделите специално време за избор на правилните крушки. И също да имате предвид, че централната лампа не е достатъчна.

Тенденцията е да се разпределя светлината по зони и слоеве. Освен основно осветление, трябва да има насочена и акцентна светлина. Ако забележите, че върху някои зони пада сянка, определено имате нужда от допълнителни източници на светлина, поставени на стратегически места.

Енергийна ефективност и технически съображения

Ако все още имате стари лампи вкъщи, това е друга страхотна причина да преминете към нови след ремонта. Модерните LED технологии нямат аналог на пазара. Те притежават висока енергийна ефективност, която допринася за по-ниски сметки. Освен това са проектирани по такъв начин, че да не заслепяват очите, а да разсейват светлината равномерно. За разлика от крушките с нажежаема жичка, които се нагряват при работа, LED лампите остават сравнително студени и безопасни за употреба.

Друг голям плюс на светодиодите е изборът между голям диапазон от цветна температура. Вместо да използвате осветление с еднакъв интензитет в цялото жилище, имате възможност да разнообразите в зависимост от променящите ви се нужди.

Така например в спалнята е подходяща топлата светлина от порядъка на 2700-3000K. Тя предразполага тялото да се отпусне и не възпрепятства освобождаването на мелатонин. Този вариант също би бил идеален за хола, особено след приключване на всички задачи за деня. В кухнята обаче нещата стоят по друг начин. Там ви трябва неутрална бяла светлина около 4000К. Тя е достатъчна за приготвяне на храна. Помага ви да се съсредоточите в процеса и да виждате по-добре цвета на храната.

При ремонт смяната на осветлението често е финалният щрих. Ако все още се чудите дали да предприемете тази стъпка, недейте. Време е за действие. Правилно подбраната светлина ще подобри качеството ви на живот и ще подчертае новия интериор. Заслужава си да се замислите.