Учени: Гените на бащата изграждат плацентата

Здравето на бащата преди зачеването може да повлияе на бебето

Що се отнася до бременността, голямо значение се отдава на майката, тъй като тя използва тялото си, за да отглежда плода. Винаги се смята, че работата на бащата се изпълнява със сперматозоидите. Генетиката обаче има различна история. Бременността е генетично сливане на двамата родители.

Пробив в изследването на вродените сърдечни заболявания

Бащините гени са доминиращи в плацентата

Генетиката обаче има различна история. Бременността е генетично сливане на двамата родители.

Генетиката обаче има различна история. Бременността е генетично сливане на двамата родители.

„ Здравето на бащата е също толкова важно, колкото и здравето на майката.“

Това беше изяснено от Рубио Фуерте, учен по хранене във Виенския университет, чрез публикация в Instagram.

Всеки ден разговарям с жени, които се стресират за здравословното хранене и влизането във форма преди бременност. Тези жени се образоват, за да осигурят най-добрата бременност и да направят най-доброто за децата си, пише той.

„За съжаление, от моя клиничен опит, ролята на бащата често е недостатъчна в този контекст. Здравето на бащата е също толкова важно, колкото и здравето на майката и трябва да се третира по този начин. Споделете вашите мисли по-долу!“, добавя той.

„Храненето, тютюнопушенето и т.н. от страна на бащата допринасят за женското безплодие и спонтанни аборти“, казва той.

Статии, публикувани в The Lancet, показват, че здравето на родителите, дори преди да заченат детето, може да окаже влияние върху здравето и дори теглото на детето. Здравето преди зачеването е здравето на родителите, преди да заченат детето.

Изследователите пишат, че периодът преди зачеването на родителите е ключов прозорец, през който лошата майчина и бащина физиология, телесен състав, метаболизъм и диета могат да доведат до повишен риск от хронични заболявания при потомството – наследство през целия живот и основен двигател на здравната тежест през 21-ви век. Доказателствата, че подобни последици могат да възникнат от практиките за асистирана репродукция, изострят фокуса върху този прозорец.“

Бащи, които имат анамнеза за хронични заболявания...

Проучване, публикувано през 2020 г. в списание Fertility and Sterility относно това дали бащиното здраве е свързано с майчините перипартални и неонатални резултати, установи, че повишената бащина коморбидност преди зачеването може да е свързана с отрицателни резултати за бебето и майката.

„Въпреки че бащиният ефект остава умерен“, се казва в проучването, резултатите подчертават значението на здравето и на двамата родители за здравословната бременност.