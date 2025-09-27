Александър Томаш се завръща край тъчлинията в Първа лига след провала с ЦСКА, дебютира срещу Левски

Александър Томаш съвсем скоро отново ще бъде край тъчлинията на Първа лига! Родният специалист е без работа от лятото, когато беше освободен от ръководството на ЦСКА. Припомняме, че Томаш бе назначен от Борисовата градина по време на миналия сезон като наследник на уволнения Томислав Стипич. След като хърватинът не успя да се справи с работата и тимът допусна четири загуби в първите си пет мача, на помощ дойде Томаш, който в този момент бе начело на Спартак Варна.

Томаш се завръща на треньорския стол

Под ръководството на Томаш "армейците" успяха да се съвземат и да завършат пети в крайното класиране на Първа лига. Въпреки че допуснаха някои изненади и слаби представяния, те футболистите на ЦСКА успяха да се отърсят от слабия старт и се бориха за участие в евротурнирите, както и за Купата на България. Очаквано "червените" загубиха финала за Купата от Лудогорец, но по-неочаквано бе поражението в баража, даващ право на участие в предварителната фаза на Лигата на конференциите. Те загубиха с дузпи от Арда, което сложи край на престоя на Томаш начело.

Поема Ботев Пловдив

Сега обаче той отново е готов да влезе в голямата игра. През последните дни той е сериозно спряган за заместник на Николай Киров, чиято оставка опреди две седмици бе приета от ръководството на Ботев Пловдив. Сега "канарчетата", които се намират в изключително трудна ситуация, са се разбрали с Томаш, съобщава Sportal.bg. 47-годишният специалист се е срещнал с представители на клуба днес, на която са били уточнени всички детайли по съвместната им работа. Томаш ще дебютира на "Колежа" срещу Левски в отложения мач от Първа Лига, който трябва да се изиграе във вторник.

