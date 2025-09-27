МОК предупреди: Ситуацията в БОК застрашава участието на България на олимпийските игри

Ситуацията в Българския олимпийски комитет остава непроменена. Както е известно, на 19 март се проведоха избори за нов председател на централата. Весела Лечева бе обявена за победител пред досегашната предводителка Стефка Костадинова. Оттогава обаче загубилата изборите не пуска властта на БОК. Наскоро тя Костадинова обясни, че не си тръгва, тъй като не е убедена в правотата на резултатите от изборите. Освен това тя обвини Лечева в преиначаване на ситуацията и изкривяване на фактите. По този повод няколко български медии пуснаха запитване до Международния олимпийски комитет.

МОК отговори на въпроси за ситуацията в БОК

От МОК отговориха на въпросите като за пореден път подчертаха, че решенията на изборното Общо събрание се признават за легитимни, а като санкции заради неяснотите и неразбориите в БОК, са спрени повечето плащания към България. Нова телевизия показа отговор, който е получила на своето запитване по темата, от Международната олимпийска централа. Ето го и текстът в него:

"МОК изрази много ясно своята позиция в две писма, адресирани до Българския олимпийски комитет (БОК) на 17 май и 18 юни 2025 г. Като потвърди резултатите от Общото събрание на БОК, което се състоя на 19 март 2025 г., без да са повдигнати никакви оплаквания преди или по време на Общото събрание, МОК зачете волята и решенията на мнозинството от Общото събрание на БОК, в строго съответствие с Олимпийската харта. МОК многократно призовава всички за сътрудничество и отговорни действия, за да се осигури бърз и гладък преход в интерес единствено на олимпийското движение и спортистите в България, което е ключов приоритет за МОК.

Несигурността, създадена от тази изключително неприятна ситуация, вече принуди МОК да замрази всички плащания към БОК (с изключение на директните плащания към спортистите, ползващи се с олимпийски стипендии) и, разбира се, може да изложи БОК на по-нататъшни мерки в съответствие с Олимпийската харта.

Случаят беше докладван на заседанието на Изпълнителния съвет на МОК миналата седмица и беше повторно подчертано, че настоящата безизходица е неприемлива и всички заинтересовани страни трябва да действат отговорно и да намерят спешно решение, за да се избегнат по-нататъшни мерки и ненужни усложнения, които биха могли да повлияят на участието на България в предстоящите Олимпийски игри."

