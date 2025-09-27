"Така се прави, когато имаш голям треньор, а не Майбах": Гриша Ганчев похвали волейболистите и избухна срещу БФ Борба

Собственикът на клуба по борба ЦСКА - Гриша Ганчев, използва всеки удобен момент да нападне Българската федерация по борба. Днес бизнесменът се включи във вълната от поздравления към българския национален отбор по волейбол за мъже. "Лъвовете" на Джанлоренцо Бленджини победиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класираха на финал на Световно първенство за първи път от 1970 година насам.

Ганчев поздрави националите по волейбол и захапа федерацията по борба

Ганчев се включи в социалните мрежи, за да поздрави волейболистите ни и президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. Той не пропусна да обвърже повода с настоящата ситуация в българската борба. "Браво Любо, Браво лъвове, Така се прави, когато имаш голям треньор, а не Майбах", написа Ганчев в профила си в Инстаграм, като постът му беше придружен от снимки на националите и президента на родната федерация Любо Ганев.

С коментара си Ганчев индиректно нападна и селекционера на националния ни отбор по класическа борба Стоян Добрев. Припомняме, че на изминалия световен шампионат в Загреб класиците ни останаха на дъното в общото класиране. България завърши във въпросната категория без медал, с 3 загуби на старта, а в 4 от двубоите сънародниците ни не успяха да отбележат точка. Припомняме, че олимпийският шампион Семен Новиков не участва на шампионата заради скандала с федерацията.

След провала в Загреб Ганчев публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда тъжното изражение на Добрев и Стефан Тошев. Към картината бизнесменът написа лаконично: "Горкичките". От федерацията не си замълчаха на провокацията му и го обвиниха в ограбване на депутат на ГЕРБ.