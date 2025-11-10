Бой между тийнейджъри завърши с прободна рана

Скандал между двама непълнолетни в Ракитово е завършил с намушкване, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Пострадалият е без опасност за живота.

Инцидентът е станал на 9 ноември вечерта на улица в родопския град. При възникнал скандал между 17-годишен и негов 16-годишен съгражданин, като по-големият нанесъл прободна рана с нож в крака на своя опонент.

Екипи на участъка в Ракитово са реагирали на място и са задържали извършителя. Пострадалият е настанен за лечение в многопрофиланата болница във Велинград.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

