Утре е Тодоровден – ето как да привлечете благополучие и късмет през цялата година

През 2026г. Тодоровден се пада на 28 февруари. Това е един от големите български празници, познат още като Тудоровска неделя, Булкина неделя, Черна неделя или Конски Великден. В българския народен календар първата седмица от Великденските пости е наречена Тодорова неделя. Названието идва от Тодоровден, който се отбелязва в събота.

Народни вярвания свързани с Тодоровден

В народните представи Свети Тодор е конник. Широко семантично значение носи белият цвят, който освен че олицетворява коня, понякога се използва като характеристика и на самия светец – "Свети Тудур излиза от гробището като таласъм в бели дрехи", "С бялата аба Тодор" (макар че вторият фразеологизъм служи за означение на някого, за когото са дадени ограничени сведения, недостатъчни за неговото разпознаване, връзката с отвъдното и непознатото е запазена).

Често в народните вярвания и чумата язди на бял кон, а тя е метафоричен образ на смъртта. В митологичен план белият цвят се свързва с представите за отвъдния свят на мъртвите и прадедите.

Тези митични и свръхестествени същества обикновено излизат сред хората единствено през Тодоровата седмица. Някои от вярванията, свързани с празника, изразяват народната мъдрост относно времето и предстоящите в природата промени, свързани с идващата пролет.

Дните от Тодоровата неделя

Наименованията на дните от Тодоровата неделя идват от обичаите, които се извършват на съответния ден, както и от народните вярвания за всеки един ден от седмицата.

На Чист понеделник традицията е жените да измият всички блажни съдове с гореща вода.

Черен вторник наричан още лош, сух, глух или усовски, се смята за най-лошия от всички вторници през годината.

През Лудата сряда според народните вярвания всички трябва да празнуват, за да се предпазят от лудост и да запазят баланса в живота си.

На Въртолома четвъртъкът традицията изисква строгото спазване на някои забрани, с които се цели да се предпазят хората и домашните животни от „въртоглавие".

Шеметен или Куц петък

Най-опасният ден от Тодоровата седмицата, петият - Черен петък. Той е известен още и като Шамотен петък или Шеметен петък. Вярва се, че е предводител на дванадесет лоши петъци в годината. На този ден не се работи, за да не се разболява човек през годината и да се предпази реколтата от гръм, градушка и буря. Традицията повелява на този ден жените да не се мият, да не решат косата си и да не работят с вретено.

Тодоровден - Празникът на конете и надеждата

Събота е денят на Тодоровден, празник, посветен на конете и тяхната плодовитост. Това е време за молитви и обреди, свързани със защитата на конете и доброто им здраве. Следващата седмица започва с нови надежди и очаквания.

На този ден, всяка домакиня приготвя обредни хлябове с форма на конче или подкова, символизиращи здраве и щастие. След това те се раздават с надеждата, че конете ще бъдат здрави и издръжливи през цялата година. Обичайната трапеза включва пита, замесена с мая, леща и чорба от гъби, докато най-забавният момент е надбягването с коне, наречено кушия, тудорица или домле. Тази традиция се пази в чест на конете, като се вярва, че участието в нея гарантира здраве и благополучие за тях.

Отделно всяка общност запазва и своите уникални обичаи. Например, в някои райони младите булки раздават малки хлебчета, символизиращи плодовитост и деца, докато другаде домакините правят обредни ритуали с грах и нахут, свързани с растежа и плодородието.

