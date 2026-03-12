"Алчна кокошка, просо сънува": Терзиев отговори на Пеевски за "заграбването" на държавни имоти

Алчна кокошка, просо сънува. Така кметът на София Васил Терзиев отговори на обвиненията на санкционирания от САЩ и Великобритания български депутат и лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Припомняме, че по-рано той заяви, че столичният кмет и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София и обеща партията му да внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство. ОЩЕ: Пеевски измисли нов начин да притисне служебното правителство

„Как можело Столична община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме за София, вместо пустеещи и рушащи се сгради. Недопустимо?“, пише Терзиев в профила си във Facebook.

И продължава: „Нормално е на Дидо Фалита, който цял живот се занимава със схеми, навсякъде му се привиждат схеми, защото той друго не знае. Сигурно драмата му е, че няма да може да направи Магазини за хората във въпросните имоти. Знам ли? Но и не очаквам от човек, който не е изградил нищо работещо в живота си, да го разбере“.

Градоначалникът пише и че с интерес ще наблюдава кои общински съветници ще гласуват днес със “За” това София да има шанс да вземе тези имоти за детски градини, парк и култура. „Надявам се на заседанието днес всички мои доклади и сходни, внесени от различни общински съветници, да получат подкрепа - това е важното за София, а не изказванията на хора, които нямат нищо общо с управлението а града“, заяви той.

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа на днешното си заседание шест доклада от кмета Терзиев и от председателя на градския парламент Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община. Имотите са свързани с емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини и училища, парк и терен за нуждите на управлението на отпадъците. ОЩЕ: Идея на Терзиев: София да придобие емблематични сгради