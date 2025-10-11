Потребители на Samsung по целия свят съобщават за масови проблеми след инсталирането на актуализация

Потребителите на Samsung по цял свят съобщават за масови проблеми след инсталирането на актуализацията One UI 8, което води до блокиране на смартфоните им. След актуализацията на екрана на телефоните замръзва зареждане с безкрайна анимация, блокирайки напълно достъпа до системата.

Дори след рестартиране се появява само екранът „Добре дошли“, но телефонът отказва да се стартира.

Някои потребители отбелязват, че устройството все още може да приема повиквания, но мрежовата връзка е загубена и редица функции, включително SmartThings и интелигентен домашен контрол, не са налични.

След първоначалните панически оплаквания на потребители от цял свят по-късно през деня се появиха и съвети как да се справят с проблема, които се препредават в социалните мрежи.

Първият начин е да се извади SIM картата и да се рестартира смартфона. Ако бутоните не реагират, да се натиснат и задържат бутоните за намаляване на звука и захранване, докато се появи логото на Samsung.

Вторият вариант е да се стартира смартфона в безопасен режим, да се деактивират автоматичните актуализации, след което да се излезе от него и да се преинсталира фърмуера.

И накрая трети, радикален вариант - предлага се да се изключи смартфона, да се натиснат и задържат бутоните за намаляване на звука и захранване, и от менюто да се избере "Възстановяване до фабричните настройки" и след това - "Изтриване на всички потребителски данни".