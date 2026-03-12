Войната в Украйна:

Парламентът не може да излезе в предизборна кампания без приет бюджет

Парламентът не може да си позволи да излезе в предизборна кампания без приет удължителен закон. Това заяви пред БНР Мартин Димитров, депутат от ПП-ДБ, член на финансовата комисия в НС.

"Удължителният бюджет е нещо като служебен бюджет, гарантират се плащанията. Той ще бъде разгледан утре от бюджетна комисия, което означава, че може да влезе в пленарна зала най-рано в петък. Ако някоя парламентарна група поиска да прави предложения между първо и второ четене, няма да бъде приет на две четения. Ситуацията изглежда изпълнена с демагогия. Дефицитът вече е факт".

Димитров обясни и какви мерки могат да се предприемат, ако продължи покачването в цените на горивата. "Мярката, която веднага може да бъде приложена, е НАП да използва Закона за еврото и да направи необходимите проверки по бензиностанциите. Той казва, че не може да има неоправдано поскъпване. Т.е. да няма спекулации в тази насока.

Когато цените на петрола се повишават, приходите в бюджета също се увеличават заради по-високите приходи от ДДС. Идеята, която обсъждахме, е по-големите приходи от ДДС да се използват за компенсиране на потребителите.

Въпреки сложната ситуация, винаги има някакви количества горива, които могат да бъдат внесени. Но ако нямаш достъп до данъчно-акцизен склад, ти не можеш да търгуваш и не можеш да внасят такива. Направихме законодателна промяна пред агенция "Митници" всеки ден да се обявяват свободните капацитети. Не всички обаче ги обявяват".

Димитров допълни, че е създадена междуведомствена комисия, която да разработи конкретни стъпки за справяне с възможните шокове, ако цените на горивата продължат да се покачват заради войната в Близкия изток.

Той обаче смята, че обявяването на тавани на цените може да доведе до изкривяване на пазара и до недостиг. "Когато Унгария предприе тавани на цените, получи най-високата инфлация в ЕС".

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов
