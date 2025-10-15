Защо трябва да сменяте работата си на всеки 10 години?

Психиатърът обяснява как да разпознаете, че този момент е настъпил, и че трябва да сменяте работата си на всеки 10 години.

Психиатър твърди, че смяната на кариера или работа на всеки десет години е ключова за чувството на удовлетвореност.

Насир Гаеми, професор по психиатрия в Медицинския център „Тъфтс“ в Бостън, смята, че „най-голямата пречка пред успеха е самият успех “. Той каза пред „Psychology Today“, че според него хората, които се чувстват комфортно в работата си, могат да спрат да напредват и в крайна сметка да се чувстват неудовлетворени.

Кога да правите промени

За да могат хората да напредват, казва Насир, те трябва да променят нещо съществено в живота си на всеки десет години , независимо дали е хоби или работа. Той твърди, че промяната може да направи хората по-щастливи, отколкото са били преди.

„Трябва да променяте това, което правите или начина, по който живеете, на всеки десет години“, каза той.

Той казва, че времевата рамка може да варира в зависимост от това дали човек е успешен или неуспешен в бизнеса си. Ако нещата вървят зле, той казва, че си струва да се направи промяна след пет години. Ако кариерата върви добре, той предлага да се правят промени след 15 години, но никога по-дълго от това.

„Твърде често си мислим, че трябва да правим промяна само ако нещата не вървят добре или ако се проваляме по някакъв начин. Това, което не осъзнаваме, е, че трябва да правим промени дори когато нещата вървят добре“, казва той.

Много хора не достигат своя максимум

Като пример той дава дъщеря си, която се е затруднявала с избора на кариера, защото е виждала работата като нещо, което ще прави до края на живота си. Насир твърди, че никой не бива да мисли така, а трябва да изследва всички области, в които може да бъде добър, а това означава да напусне зоната си на комфорт.

Той казва, че много хора се зациклят в определени професии, защото са успешни в тях и не се замислят в какво друго биха могли да бъдат по-добри. Много хора, казва психиатърът, не достигат максималния си потенциал, защото не изследват областите, в които биха могли да се отличат.