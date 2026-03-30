Войната в Украйна:

12-часов работен ден, включително събота: Руски олигарх с предложение

30 март 2026, 16:05 часа
Снимка: Getty Images
12-часов работен ден, включително събота: Руски олигарх с предложение

Руският олигарх Олег Дерипаска предложи въвеждането на 12-часов работен ден за всички в страната. 58-годишният милиардер смята, че това ще помогне на страната да преодолее кризата, причинена от "трудната трансформация“. По думите му от 2026 г. насам "светът се е променил“ и това не се дължи само на икономическа криза. "Това е причинено от трудна трансформация: от глобалните възможности, които някога имахме, към регионални, с всякакви ограничения“, написа бизнесменът в своя Telegram канал, добавяйки, че "този път ще трябва да бъде извървян".

"Преминаване към нов график“

Милиардерът заяви, че Русия има само един ресурс за това, който е свързан с "нашата национална идентичност“. "В трудни времена знаем как да се стегнем и да работим по-усърдно“, твърди Дерипаска.

В тази връзка той предложи "преминаване към нов график“: шестдневна работна седмица с 12-часов работен ден. „Колкото по-скоро самите ние преминем към този нов график – от 8 сутринта до 8 вечерта, включително събота – толкова по-скоро ще претърпим тази трансформация“, заяви милиардерът.

Той твърди, че лично познавал няколко десетки души, "които, откакто са започнали да живеят по този график през 90-те години, никога не са се отклонявали от него“. "Е, за тях ще бъде по-лесно, отколкото за другите“, заключва Дерипаска.

Дерипаска е известен с екстравагантните си изявления: например, в края на 2023 г. той заяви, че ситуацията с бюджетните приходи на Русия през 2024 г. ще бъде "като да се удариш в лед“, а преди това предложи столицата на Русия да се премести в Сибир.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Състоянието на милиардера се оценява на 4,1 милиарда долара и той е на 37-мо място в руската класация на Forbes. Дерипаска е под санкциите на САЩ от 2018 г., а от 2022 г. - под санкциите на Европейския съюз, Великобритания и няколко други държави.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Русия руска икономика Олег Дерипаска работна седмица руски милиардери
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес