Руският олигарх Олег Дерипаска предложи въвеждането на 12-часов работен ден за всички в страната. 58-годишният милиардер смята, че това ще помогне на страната да преодолее кризата, причинена от "трудната трансформация“. По думите му от 2026 г. насам "светът се е променил“ и това не се дължи само на икономическа криза. "Това е причинено от трудна трансформация: от глобалните възможности, които някога имахме, към регионални, с всякакви ограничения“, написа бизнесменът в своя Telegram канал, добавяйки, че "този път ще трябва да бъде извървян".

"Преминаване към нов график“

Милиардерът заяви, че Русия има само един ресурс за това, който е свързан с "нашата национална идентичност“. "В трудни времена знаем как да се стегнем и да работим по-усърдно“, твърди Дерипаска.

В тази връзка той предложи "преминаване към нов график“: шестдневна работна седмица с 12-часов работен ден. „Колкото по-скоро самите ние преминем към този нов график – от 8 сутринта до 8 вечерта, включително събота – толкова по-скоро ще претърпим тази трансформация“, заяви милиардерът.

Той твърди, че лично познавал няколко десетки души, "които, откакто са започнали да живеят по този график през 90-те години, никога не са се отклонявали от него“. "Е, за тях ще бъде по-лесно, отколкото за другите“, заключва Дерипаска.

Дерипаска е известен с екстравагантните си изявления: например, в края на 2023 г. той заяви, че ситуацията с бюджетните приходи на Русия през 2024 г. ще бъде "като да се удариш в лед“, а преди това предложи столицата на Русия да се премести в Сибир.

Състоянието на милиардера се оценява на 4,1 милиарда долара и той е на 37-мо място в руската класация на Forbes. Дерипаска е под санкциите на САЩ от 2018 г., а от 2022 г. - под санкциите на Европейския съюз, Великобритания и няколко други държави.