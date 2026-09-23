"Нямаше сива икономика, когато ДДС-то беше 0%": Хлебарите искат нулева ставка

Хлебарите искат връщане на нулевата ДДС ставка на хляба, както и въвеждане на регулирана цена, определена от държавата. Това обяви Мариана Кукушева - председател на Националния браншови съюз на хлебарите.

По думите й от бранша предлагат 3 мерки, с които "не просто да остане хлябът на достъпна цена, а и да гарантираме българска продоволствена сигурност", а производството на хляб е приоритет.

"Предлагаме първо да се запази свободния пазар, в който с основния пазарен метод - развитие на конкуренцията, цената остава достъпна и не може да скача. В момента се предлага регулация на цените на свободния пазар през въвеждане на нормативна уредба с регистри и методики. Административният натиск във всяко едно бизнес начинание може само да покачва цените", заяви кукушева.

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Второто предложение е въвеждане на регулирана цена, определена от държавата.

"Третото ни предложение е свързано с въвеждане отново на нулева ДДС ставка на хляба с цел да се гарантира, че потребителят ще има средства да осигури хляба на трапезата си", добави Мариана Кукушева.

"Не може хлебарите да поемат цялата тежест"

Според нея в момента притеснението не е от смяна на модела, а с нейните колеги очакват държавата да избере подхода и механизма, по който този бранш ще съществува.

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"Защото не може хлебарите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба. Хлябът освен пазарен продукт има и социална натовареност", заяви тя пред БНТ.

Кукушева поясни, че себестойността на хляба за всеки производител е абсолютно индивидуална, като тя зависи от рантабилността на предприятието, технологична цялост и логистика.

"Ние искаме повече контрол, защото съществува хляб, който се продава без фактура. Това е т.нар сива икономика. Но това не е акцент. Истината е, че нямаше сива икономика, когато беше нулево ДДС-то", категорична е тя.

Според нея нулевата ДДС ставка доказва, че има дългосрочен полезен ефект, защото хлябът е "единствената храна, която не промени доставната си цена в рамките на 5 години".

"Аз не искам по никакъв начин да бъдем привилегировани. Не търсим изключения, просто в случая апелираме, че браншът е в тежко състояние", добави Кукушева.

Нейното мнение е, че много от колегите й няма да могат да издържат цял месец. По думите й затварянето на българско производство в сферата на хлебопроизводството е опасно явление, защото, ако има недостиг на български хляб, ще има внос.

Припомняме, че нулева ставка на ДДС за хляба и брашното се прилагаше в периода 1 юли 2022 г. - 1 юли 2023 г. като антикризисна мярка.