Изхвърлили го от камион: Откриха човешки скелет на сметище в Хърватия

Човешки скелет на неизвестен човек е открит вчера около 14:30 часа в Загреб, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на загребската полиция. Според Jutarnji list останките са пристигнали на фирмена площадка с камион заедно със строителни отпадъци. Скелетът е открит по време на изкопни работи, като това се е случило на две части. Горната част на скелета е открита вчера, а долната - днес. Багерът е събирал материали по време на разрушаването на сграда, които след това са били извозени до фирмената площадка.

Какво се случва с останките?

Самоличността и причината за смъртта все още не са известни. Намерените останки са изпратени в Института по съдебна медицина и криминалистика, за да се установи самоличността на лицето, както и часът и причината за смъртта.

Все още не е известно как останките са се озовали на строителната площадка или дали смъртта е резултат от престъпно деяние.

Органите на реда все още установява всички обстоятелства около откритието.

Припомняме, че през 2024 г. човешки скелет без глава беше намерен в гора в Босна и Херцеговина. Човешките останки са били открити в гората между Перич и Дуг, в град Понир. В района имало части от дрехи и ловна пушка и нож. ОЩЕ: Намериха скелет на човек в гора в Босна и Херцеговина